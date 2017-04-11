Rusya'dan ABD açıklaması: Soğuk savaştan sonraki en zor dönemdeyiz

Bakanlığın resmi internet sitesinde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Moskova ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, bunun, iki ülke ilişkilerinin geleceği ve küresel alanda genel atmosfer açısından önemli olduğu belirtildi.

Rusya-ABD ilişkilerinin Soğuk Savaş'tan sonraki en zor dönemden geçtiği vurgulanan açıklamada, "ABD ile her konuda diyaloğa açığız. Ancak Rusya meşru çıkarlarından vazgeçmeyeceği gibi ancak eşitlik temelindeki iş birliğini kabul edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın Tillerson'ın ziyareti esnasında, ikili ilişkilerin düzeltilmesi, Suriye, Ukrayna, Libya, Afganistan, Kuzey Kore ve diğer konularda Washington'ın tutumunu anlamaya çalışacağı kaydedildi.

ABD ile küresel tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak her türlü iş birliğine hazır olunduğuna işaret edilen açıklamada, "Cepheleşme değil yapıcı iş birliğine odaklanıyoruz ve ABD tarafının da bunu istediğini umut ediyoruz." ifadesine yer verildi.