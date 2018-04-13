Rusya'dan ABD yaptırımlarına cevap hazırlığı

Rus milletvekilleri, Washington'un Rusya karşıtı yaptırım kararlarına cevap olarak, ABD'den pek çok kalemde ithalat ve ihracatı da yasaklayan geniş kapsamlı bir yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma'ya sundu.

Duma'nın internet sitesinde yayımlanan tasarı, ABD ile atom, uçak sanayi, roket motoru sanayisi alanlarında iş birliğinin durdurulmasını içeriyor.

Amerikan tarım ürünlerinin yanı sıra alkol ve tütün ürünlerinin de Rusya'ya ithalatına yasak getirmeyi öneren tasarı, ABD vatandaşlarının Rusya'da istihdamına yönelik sınırlama ve yasaklamalar da getiriyor. Yasaklamalar, kişisel kullanım için mal ithalatını ise kapsamıyor.

Tasarının yasalaşabilmesi için Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'da ve parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde kabul edilmesi ve ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayından geçmesi gerekiyor.

ABD Hazine Bakanlığı, geçen hafta 7 Rus iş adamı, bu kişilerin kontrol ettiği 12 şirket, 17 üst düzey Rus hükümet yetkilisi, Rus devletine ait bir silah ticaret şirketi ve ona bağlı bir bankayı yaptırımlar listesine dahil etmişti.