Rusya'dan ABD'ye gözdağı: Okyanusları kontrol edebilecek imkanlara sahibiz

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Vladimir Korolev, Rus donanmasının Dünya Okyanusu’nun her noktasındaki durumu kontrol edebilecek her türlü imkâna sahip olduğunu açıkladı.

Korolev, Rossiya 1 TV kanalına verdiği röportajda, Rusya donanmasının ABD deniz kuvvetlerinin gerçekleştirdiği manevraları takip edip etmediği sorusunu yanıtladı.

Korolev, “Rus donanması, Dünya Okyanusu’ndaki durumu kontrol edebilecek tüm imkânlara sahip" ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, uçak gemisi USS Carl Vinson'ın önderliğindeki ABD Deniz Kuvvetlerine ait uçak gemilerinin birkaç gün sonra Japon Denizi’nin sularına ulaşacağını açıklamıştı. USS Carl Vinson'ın yaklaşık bir ay Kuzey Kore’ye yakın sularda kalacağı belirtiliyor.

RUSYA, UÇAK GEMİSİ SAYISINI ARTIRACAK

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Vladimir Korolev, Rusya’nın uçak gemisi sayısının arttırılmasının üzerinde çalışıldığını açıkladı. Rus donanmasının ek uçak gemileriyle takviyesine yönelik soruyu yanıtlayan Korolev, “Bu konunun üzerinde sürekli çalışıyoruz ve bu konu çözülecek” dedi.

Korolev, uçak gemisi filosunun büyük bir deniz devleti olan Rusya'nın ulusal çıkarları bakımından çok önemli olduğunu kaydetti.