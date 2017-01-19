Rusya: Obama'dan kurtulmak kolay olmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın başkent Moskova'da Kazak mevkidaşı Kayrat Abdrahmanov ile bir araya geleceğini duyuran Zaharova, iki ismin gündeminde Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan Suriye barış görüşmeleri hazırlıklarının da olacağını belirtti.

Suriye'deki gelişmelere değinen Zaharova, bu ülkede Rusya ve Türkiye'nin garantörlüğünde sağlanan ateşkes rejimine genel olarak her yerde uyulduğunu belirtti. DAEŞ ve eski ismi El Nusra olan Fetih el Şam Cephesi'nin de aralarında olduğu ateşkese katılmayan bazı silahlı grupların ülkedeki çatışmasızlığı baltalamaya çalıştığını kaydeden Zaharova, "Özellikle El Nusra bunun için çok uğraşıyor" dedi.

'ASTANA GÖRÜŞMELERİNİN ERTELENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Astana görüşmelerinin ertelenmesinin söz konusu olmadığını ve hazırlıkların 23 Ocak tarihi düşürülerek yapıldığını vurgulayan Zaharova, Astana'da düzenlenecek Suriye barış görüşmelerinin bir değil birkaç gün sürmesinin planlandığını belirtti.

Moskova'nın Astana görüşmelerinden beklentilerini de "Astana görüşmelerinin Suriye'deki ateşkes rejimini güçlendirmesini ve BM himayesinde herkesi kapsayan bir Suriye diyaloğunun başlatılmasını sağlayacak atmosferi oluşturmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

'OBAMA YÖNETİMİ İLİŞKİLERİ SOĞUK SAVAŞ SEVİYESİNE İNDİRDİ'

Öte yandan Zaharova, Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerle ilgili olaraksa ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin ilişkileri 'acınacak hâle getirdiğini' söyledi. Zaharova şöyle devam etti: "ABD'de görevden ayrılmakta olan demokrat ekip ilişkilerimizi kasıtlı olarak Soğuk Savaş dönemi seviyesine indirdi. Obama yönetiminin son günlerinde de bu çabanın devam ettiğini görüyoruz."

'RUS SALDIRGANLIĞI TEZİNİ OBAMA YÖNETİMİ UYDURDU'

Obama döneminde Rusya'ya karşı 35 kez yaptırım getirildiğini, 172 Rus vatandaşının da 'kara listeye' alındığını anımsatan Zaharova, "Bu politikayı haklı göstermek için hiçbir gerçekliği olmayan Rus saldırganlığı tezi uyduruldu" dedi.

Bu politikanın ABD gibi büyük bir güç için 'utanç verici' olduğunu ifade eden Zaharova, Obama yönetiminin ikili ilişkiler bakımından 'kaybedilmiş fırsatlar dönemi' olarak nitelendirdi ve yarın başkanlık görevine başlayacak Donald Trump döneminde ilişkilerdeki krizin aşılmasını umduklarını ekledi.

OBAMA'NIN MİRASINDAN KURTULMAK ÇABUK OLMAYACAK'

"Maalesef Obama'nın mirasından kurtulmak çabuk olmayacak" diye devam eden Zaharova, bu nedenle yeni yönetimin göreve gelmesi ardından ikili ilişkilerin çabucak normalleşmesini beklemediklerini söyledi.

Bu arada Zaharova, ABD tarafının, Astana görüşmelerine katılıp katılmayacaklarını belirtmediğini paylaştı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Astana görüşmelerine davet edildiğini açıklamıştı.

ZAHAROVA'DAN FACEBOOK'A RT TEPKİSİ: KABUL EDİLEMEZ

Bunların yanı sıra Zaharova, Facebook'un, RT televizyonuna yazı dışında paylaşım yapamayacağı şekilde engelleme getirmesini ise 'kabul edilemez ve sansür' olarak niteledi.

Daha önce RT sosyal medya şefi Ivor Crotty, Facebook tarafından kendilerine getirilen yayın engeli nedeniyle seçilmiş ABD başkanı Donald Trump'ın yarınki yemin törenini canlı yayınlayamayacaklarını açıklamıştı.