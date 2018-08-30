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Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin yeni vize açıklaması: Görüşmeler sonbaharda başlayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, belirli kategorilerdeki pasaport sahiplerine vize uygulamasının kolaylaştırılmasına ilişkin görüşmelerin Türkiye ile sonbaharda düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

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