Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Türkiye ve Rusya ortak stratejik çıkarlarla birbirine bağlı

Karlov'un Türkiye-Rusya ilişkileri için oldukça zor bir dönemde Türkiye'de çalıştığını ve uçak krizinin atlatılmasında önemli bir rol oynadığını vurgulayan Rus Büyükelçi Aleksey Yerhov, "Rusya ve Türkiye, ortak tarih, ortak stratejik çıkarlar ve ortak kapsamlı planlarla birbirine bağlı komşu ülkelerdir. Bu nedenle, muhteşem bir ortak gelecek beklentisi içinde olmak için tüm gerekçelere sahibiz" dedi.

Daha önce Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu görevini de yürütmüş olan Aleksey Yerhov, Karlov'un yerine Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne atandı ve 27 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunarak resmen göreve başladı.

Karlov'un birinci ölüm yıldönümünde Sputnik Türkiye'ye bir mülakat veren Rus Büyükelçi Yerhov, Karlov hakkındaki düşünceleri ile Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceği konularında konuştu.

'KARLOV EN YÜKSEK MESLEKİ YETKİNLİĞE VE MUHTEŞEM ALAN BİLGİSİNE SAHİPTİ'

Karlov ile Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Departmanı Direktörü görevini yürüttüğü sırada tanıştığını aktaran Yerhov, "Bakanlığımızda onun çok sevildiğini söylemeliyim. Fevkalade iyi ve sempatik bir kişiydi, aynı zamanda da en yüksek mesleki yetkinliğe ve çalıştığı alanda muhteşem bilgiye sahipti. Tam olarak bu nedenle, mesai arkadaşları ve astları nezdinde büyük bir otoriteye sahipti. Andrey Gennadiyeviç Karlov, tüm bu özellikleri Rusya'nın Olağanüstü ve Yetkili Türkiye Büyükelçisi görevinde de sergiledi. Burada kendisiyle ‘aynı frekansta' çalıştık. Onunla hem mesleki hem de kişisel anlamda işbirliği yapmak, danışmak ve hatta sadece konuşmak, çok rahattı ve memnuniyet vericiydi" dedi.

'UÇAK KRİZİNİN BAŞARIYLA ATLATILMASI BÜYÜK ORANDA KARLOV'UN KİŞİSEL BAŞARISIDIR'

Karlov'un 24 Kasım 2015'te Türkiye-Suriye sınırında bir Rus uçağının Türk jetleri tarafından düşürülmesiyle iki ülke arasında yaşanan ‘uçak krizi'nin aşılmasında önemli rol oynadığını anımsatan Yerhov, "Karlov, ikili ilişkiler için oldukça zor bir dönemde Türkiye'de çalıştı. Her şeyden önce uçak krizi adı verilen gelişmeyi ifade ediyorum. Sonuç olarak bu sürecin başarıyla geride bırakılması, büyük oranda Andrey Karlov'un kişisel başarısıdır. Türk meslektaşlarımızın bunu iyi anladığına ve bu sıra dışı kişiye, ikili işbirliğinin gelişmesine yaptığı katkıya hakkını teslim ettiğine birçok kez ikna oldum. Bilindiği üzere o, Uzakdoğu, Kore uzmanıydı. Ancak bu ülkeye gelen Andrey Karlov, Türkiye'yi öğrendi, bu ülkeyi sevdi ve onun için çok şey yaptı. Andrey Karlov'u tanıyan herkes, bizimle yaptığı sohbetlerde bunun altını kesinlikle çiziyor" diye konuştu.

'TÜRK-RUS İŞ İNSANLARI KARLOV VAKFI'NA YARDIM ETMELİ'

Karlov'un anısına kurulan Uluslararası Andrey Karlov Vakfı hakkında da konuşan Yehrov, Türk ve Rus iş insanlarına da çağrıda bulunarak "Vakıf çalışmalarına henüz yeni başlıyor. Bu bir yardım vakfı ve elbette kendisini mutlak surette konumlandırması gerekiyor. Vakfın yurt dışında tedaviye ve rehabilitasyona ihtiyacı olan hasta çocuklara yardım sunması bekleniyor. Bu vesileyle Türk-Rus ticari-ekonomik işbirliği alanında çalışan iş insanlarını vakfın yardım görevlerini gerçekleştirme sürecine katılmaya davet etmek istiyorum" dedi.

'DEMRE'DE KARLOV'UN ANISI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLECEK'

Andrey Karlov'un hayattayken çok istediği kendi memleketi olan Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Klintsı kenti Türkiye'den bir şehrin kardeş şehir olması arzusu yerine getirildi ve Antalya'nın Demre ilçesi ile Klintsı kardeş şehirler oldu. Demre'de Karlov'un anısını ölümsüzleştirmek için başka adımların atılmasının da planlandığını bildiren Yerhov, "Özellikle, ilçenin merkezi caddelerinden birine onun adının verilmesi düşünülüyor. Bunun 2018'de gerçekleşmesi bekleniyor. Burada Andrey Karlov'un kim olduğu ve ne kadar mükemmel bir insan olduğuna dair bilgilerin yer alacağı bir stel [anıt] olacak. Şu anda gerçekleştirmek için üzerinde çalıştığımız başka düşünceler de var" diye konuştu.

'MUHTEŞEM BİR ORTAK GELECEK BEKLENTİSİ İÇİNDE OLMAK İÇİN TÜM GEREKÇELERE SAHİBİZ'

Rusya ve Türkiye'nin işbirliğinin arttığı bu dönemde Türk halkına da mesaj veren Yerhov, şöyle konuştu:

"Türk-Rus ilişkileri, günümüzde gerçekten de yükselişte. Bu yıl Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısında rekor kırıyoruz, şu anda bu sayı 4,5 milyonu geçti. Gazprom'un kısa süre önce açıkladığı üzere, 11 buçuk ayda 27,6 milyar metreküp doğalgaz alan Türkiye de yeni bir rekora imza attı. Ülkelerimizin yöneticileri tarafından koyulan 100 milyar dolar hedefine henüz uzak olsak da, ikili ticaret hacmi, etkileyici bir tempoyla artıyor. Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali gibi stratejik tesisler inşa ediliyor. Ancak elbette, işbirliğini derinleştirerek ve yeni alanlara genişleterek ileriye bakmamız gerekiyor. İki ülke de bunun için potansiyele sahip ve bu potansiyel düşük değil. Bununla birlikte zaman, önümüze iki ülke kurumlarının, ekonomi kuruluşlarının, iş adamlarının ve ikili işbirliğiyle ilgisi olan herkesin gerçekleştirmek için üzerinde çalıştığı yeni fırsatlar sunuyor. Rusya ve Türkiye, ortak tarih, ortak stratejik çıkarlar ve ortak kapsamlı planlarla birbirine bağlı komşu ülkelerdir. Bu nedenle, muhteşem bir ortak gelecek beklentisi içinde olmak için tüm gerekçelere sahibiz."

Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Çankaya Belediyesi ve Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleştirilen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılış konuşmasını yaptığı sırada polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından gerçekleştirilen suikast sonucunda yaşamını yitirmişti.