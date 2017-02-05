Rusya'ya acilen dur demeliyiz

Kırım'da insan hakları savunucularının son dönemde Rus gizli servis görevlilerince takibata alınma, gözaltına alınıp sorgulanma gibi eylemlere maruz kaldığının hatırlatılması üzerine Kırımoğlu, Rus işgalcilerin baskılarından asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

Kırımoğlu, üzerlerindeki baskının ancak insan haklarını izleyen örgütlerin Rusların istediği gibi rapor yazmaları halinde azalacağına vurgu yaptı.

İşgalci rejimlerin insanları korkutmakla iktidarda durabildiğine dikkati çeken Kırımoğlu, "Baskılar artacaktır. Bunun tek çözümü ise toprağı işgalcilerden kurtarmaktır. Bana çok soruyorlar 'Kırım Tatarları için ne yapalım, nasıl yardımcı olalım' diye. Ben yardımcı olamayacaklarını söylüyorum. Yapılacak tek yardım, çeşitli yaptırımlarla Rusya'nın Kırım'dan çekilmesini mecbur kılmak." diye konuştu.

"Ukrayna'dayken durdurmazsak bunlar yarın Polonya'da, Litvanya'da olabilir"

Özellikle ABD'nin Rusya'ya Kırım nedeniyle uyguladığı yaptırımların yetersizliğine işaret eden Kırımoğlu, şunları söyledi:

"Bu yaptırımların kuvvetlenmesi lazım. Kırım sorunun çözülmesi için tüm ülkelerin katkı sunması gerekiyor. Bazı ülkeler fırsattan yararlanıp, ticaretle para kazanmak peşinde. Yarın kendi başlarına gelebileceğini düşünmüyorlar. Eğer Ukrayna'dayken durdurmazsak bunlar yarın Polonya'da, Litvanya'da olabilir. Biz şimdi ön cephede yer alıyoruz. Bizi şimdi desteklemezlerse onlar için sonra geç olacak."

Yarımadadaki sorunun diplomatik yollardan çözülmesi gerektiğini ifade eden Kırımoğlu, "Kırım'ın kurtarılışının savaşla olacağına inanmıyoruz." dedi. Kırımoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaş olduğu takdirde çok fazla can kaybı olacak. Eğer orada savaş başlarsa Ruslar ilk önce Kırım Tatarlarını öldürmeye başlayacaklar, etnik temizlik yapacaklar. Bu nedenle sorunu giderecek tek yolun diplomatik çabalar, en esaslı yolun Rusya'ya yönelik yaptırımlar olduğuna inanıyoruz. Ama bu yaptırımlar çok sert olmalı ve tüm ülkeler yaptırımlara katılmalı."

Kırımoğlu, ABD'de yaşanan başkan değişiminin Kırım meselesini nasıl etkileyeceğini şimdiden söylemenin güç olduğuna dikkati çekti.

Rusya ile yakınlaşma taraftarı olan ABD'nin yeni lideri Donald Trump'ın seçim kampanyası zamanında Kırım ile ilgili bazı "saçma açıklamalar" yaptığını belirten Kırımoğlu, ancak Trump'ın kabinesinde yer alan birçok kişinin Rusya'yı yakından bildiğini ve Rusya'ya yönelik yaptırımların devam etmesi taraftarı olduğunu hatırlattı.

Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu, 2017'nin Kırım'daki Rus işgalinin son bulduğu yıl olmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Kırımoğlu, "Rusya öyle bir ülkedir ki yarın ne olacağını bilemeyiz. Belki bu akşam, belki bir hafta sonra Kırım'ı boşaltırlar." ifadesini kullandı.