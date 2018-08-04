Özoğluöz'ün Altunizade'ye giderek Gülen'in elinden okunmuş rütbeleri alan isimlerden biri olduğu ortaya çıktı

Eski komiser Tamer Topsakal, 25 Kasım 2014’te Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ‘müşteki’ sıfatıyla ifade verdi. Eski bir FETÖ mensubu olduğunu söyleyen Topsakal, örgütün talimatlarını yerine getirmediği için kumpasla 2004’te Emniyet’ten ihraç edildiğini ve bildiklerini anlatmak istediğini belirtti. Topsakal, 98 sayfalık ifadesinde ABD’de firari olan Emre Uslu’nun da aralarında olduğu FETÖ’cü polislerin ismini verdi, faaliyetlerini anlattı, imamlarını deşifre etti. Topsakal’ın ismini verdiği FETÖ’cü polislerinden biri de Ercan Özoğluöz’dü. FETÖ’nün emniyet içindeki yapılanmasında beraber bulunduklarını söyleyen Topsakal, ifadesinde Özoğluöz’den beş kez söz etti.

Topsakal, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ifadesinde verdiği FETÖ’cü isimlerin çoğunun görevde olduğunu, hatta FETÖ operasyonlarını yöneten birimlerde görev aldığını belirterek 1 Aralık 2017’de ek ifade verdi. Topsakal ifadesinde, “2014’teki ifademde geçen isimlere ilişkin soruşturma yapılmamıştır. İfadem Personel Daire Başkanlığı dahil olmak üzere merkez teşkilatına iletilmiştir. İfademdeki FETÖ üyesi emniyet müdürlerini içeren listenin, 2015’te terfi kurulu toplanmadan önce teslim edildiği ancak tamamına yakınının terfi ettirildiği bilinen bir gerçektir. Bu durum örgütün kripto unsurlarının hâlâ faaliyet gösterdiğinin en açık delilidir” dedi. Topsakal’ın sözlerinin doğruluğu geçen ay ortaya çıktı. Darbe girişiminden sonra Adil Öksüz’ü aramak için oluşturulan ekibin başına getirilen Özoğluöz, FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile tutuklandı.

RÜTBEYİ GÜLEN’DEN ALMIŞ

Eski komiser Topsakal, ifadesinde Özoğluöz’ün, polis koleji hazırlık D sınıfı kaynaklı FETÖ’cüler listesinde olduğunu, cemaat toplantılarına gittikleri devreleri arasında yer aldığını aktardı. Topsakal ayrıca, 1997’de polis kolejinden mezun olmalarının ardından örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in İstanbul’da kaldığı Altunizade’deki merkeze giderek okunmuş rütbeleri elinden alan isimlerden birinin de Özoğluöz olduğunu söyledi. Özoğluöz’ün Ankara Emniyet Müdürlüğü Personel Şube’de görevlendirildiğini, çok fazla İngilizce bilmemesine rağmen sınavı kazanarak ABD’ye yüksek lisansa gittiğini anlatan Topsakal’ın ifadesi, FETÖ soruşturması yapan tüm birimlere gönderildi. Hatta, Ankara’da hazırlanan çatı iddianamesinde bile yer aldı.

(Hürriyet)