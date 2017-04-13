Rütbeli skandal

CHP lideri Kılıçdaroğlu Balıkesir’de 6. Anajet Üssü’nde kanunlar hiçe sayılarak askeri törenle karşılandı. CHP liderine plaket de takdim edildi.



“Hayır” kampanyası için Balıkesir’e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bandırma 6.Anajet Üssünde askeri törenle karşılandı. Büyük tepki çeken törenle, Seçim Kanunu açıkça ihlal edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ’nün sıkıyönetim komutanları listesinde adı geçen Tuğgeneral Ahmet Biçer, Kılıçdaroğlu’nu askeri törenle karşılayarak bir skandala imza attı. Siyasete “ayar” mesajı olarak da yorumlanan olay özetle şöyle gelişti: “Hayır” mitingi için Balıkesir’e gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nu taşıyan helikopter Bandırma 6.Ana Jet Üssü’ne indi. Bu sırada kendisini askeri tören mangası hazır bekliyordu. Komutan Biçer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu’na, karargahtaki sohbetten sonra plaket takdim edildi.



YÖNETMELİKLE SAVUNDU



Seçim döneminde bir muhalefet liderinin askeri törenle karşılanması tartışma yarattı. Edinilen bilgiye göre Biçer kendini “yönetmelikte var” diyerek savundu. Ancak uzmanlar TSK’da böyle bir uygulamanın olmadığını ve Biçer’in kendi başına bir karar verdiği görüşünde. Öte yandan Biçer’in seçim dönemindeki yasakları düzenleyen “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun”u da ihlal ettiği ortaya çıktı. Biçer’in, söz konusu yasanın 64.maddesini ihlal ettiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre Genelkurmay Başkanlığı, Biçer ile ilgili idari soruşturma başlattı.



Töreni düzenleyen 6. Anajet Üs Komutanı Tuğgeneral Ahmet Biçer’in adı, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün, sıkı yönetim komutanları listesinde de vardı. Biçer’in isminin karşısında, ‘Göreve devam’ yazıyordu. Gözaltına alınan Biçer, ifadesi alındıktan sonra göreve iade edilmişti. l STAR ANKARA