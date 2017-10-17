Rüzgar kongresi için geri sayım başladı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) için geri sayım başladı. Rüzgar oyuncularının gözü, 1-2 Kasım tarihlerinde Ankara JW Marriott Otel’de yapılacak TÜREK 2017 kongresine çevrildi. “Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir” temasıyla düzenlenecek kongrede sektörün son durumu, gelecekteki yatırımlar, yurtdışı gelişmeler değerlendirilecek ve her yıl olduğu gibi sektörün sorunlarına çözüm aranacak.

Bu yıl yapılacak TÜREK organizasyonu, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin 25. yıl kuruluşuna denk geldiği için, etkinliğin ilk gecesinde özel bir yemek verilecek.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, Başbakanlık Yatırım ve Destek Ajansı, WindEurope ve GWEC katkıları ile gerçekleştirilen kongrenin açılış konuşmalarında; TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, WindEurope CEO’su Giles Dickson, GWEC Genel Sekreteri Steve Sowyer, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Cihan Pektaş yer alacak.

Kongrenin ilk günündeki özel oturumda her partiden davet edilen milletvekilleri “Enerji Politikalarında Rüzgar Enerjisi” başlığında görüşlerini dile getirecek. Rüzgar enerjisindeki politikalar, finans ve proje geliştirme gibi sektörün gündemini belirleyen konuların ele alınacağı kongrede, “ 2. YEKA hazırlıkları, 2018 nisan başvuruları, İşletmedeki RES’lerin kapasite artışları” gibi başlıkların çok ilgi göreceği belirtiliyor.

Kongrenin ikinci günü, kendi konusunda uzman olan akademisyenlerden oluşan özel gruplarla, “Yeni Avrupa rüzgar atlasının Türkiye’ye getirecekleri, Türkiye kendi türbinini nasıl yapar? Rüzgar türbinlerinin yarasa ve kuşlara etkileri, insan kaynakları, çevre gibi son tüketiciyi ilgilendiren konular “yuvarlak masa toplantıları” adı altında tartışılacak.

Kongrede, enerjimizi yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönlendirelim mesajı verilerek, konuya vurgu yapan “Daha Çok Yerli, Daha Çok Yenilenebilir” sloganı işlenecek.

Ankara’da yapılacak TÜREK 2017 kongresine ücretsiz katılım ve detaylı bilgi için www.tureb.com.tr/turek/