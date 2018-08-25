'Rüzgâr uydusu' Aeolus yörüngesine başarıyla gönderildi
Avrupa Uzay Ajansı’nın dünya genelindeki rüzgârları gözlemlemek ve hızlarını ölçmek üzere tasarladığı 'rüzgâr uydusu' Aeolus, yörüngesine başarıyla gönderildi.
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
Fransız Guyanası’ndan Vega roketi ile yörüngesine gönderilen uydu, adını Yunan mitolojisindeki ‘rüzgârın bekçisi' Aeolus’tan alıyor. Uydunun ölçümleri sayesinde hava tahminlerinin çok daha kesin olacağı belirtiliyor.
Devrim niteliğindeki lazer teknolojisini kullanan Aeolus, üzerinde taşıdığı lazer doppler sensörü ile rüzgar ölçümlerini uzaydan toplayacak. Bu teknoloji Dünya’da ilk kez denenecek.
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