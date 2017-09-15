'S400 kararı bağımsızlık ilanı'

TÜRKİYE’nin Rusya’dan S400 füzeleri alacak olması başta ABD olmak üzere ‘müttefik ülkelerin’ büyük tepkisiyle karşılandı ancak uzmanlara göre tepkinin nedeni Türkiye’nin bir hava savunma sistemi alması değil dünyada mazlum ülkelere model olacak bir bağımsızlık ilanı. Kemerburgaz Üniversitesi öğretim üyesi ve eski Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi İç Güvenlik subayı emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, S400 alımını değerlendirdi.



Türkiye’nin Rusya’dan S400 almasının dünyadaki silah endüstrisinin tekelini ve gelişmekle olan ülkelerin NATO’ya bağımlılığını kıracak bir ‘mihenk’ noktası olduğunu vurgulayan Yard. Doç. Erenel, “Türkiye’nin bir NATO ülkesi yerine Rusya’dan S400 hava savunma sistemi alması, Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk, 1950’li yıllarda Adnan Menderes’le verdiği bağımsızlık mücadelesinin devamıdır. Bu sistemlerin alım görüşmelerinde yer almış emekli bir general olarak söyleyebilirim ki bu büyük bir cesarettir. Tayyip Bey, Atatürk ve Menderes’ten gelen zincirin devamı olarak Türk milletinin bağımsızlığına ve hür iradesine kimsenin karışamayacağı söyleyerek Türk milleti adına tüm dünyaya meydan okumuştur” dedi.



ÖFKESİNİN 8 NEDENİ



Bugüne kadar S400’lerin ‘teknik özellikleri’ üzerinden tartışıldığına ama arka plandaki büyük satrancı görmek gerektiğine dikkat çeken Erenel, S400’lere gösterilen tepkinin ‘arka perdesi’ni anlattı:



l Birincisi Türkiye, ABD ve NATO ülkeleri dışında ilk kez bir silahlı sistem kuruyor. Bu, Türkiye’nin ulusal güvenliği için Batı ve Avrasya arasında denge politikası güdeceğini ve NATO paktı içinde yer alsa da ulusal çıkarlarını koruyacak bağımsız adımlar atacağının ilanıdır.



l İkincisi, Türkiye’nin bu hamlesi NATO’nun dağılma sürecini başlatabilir. Türkiye’nin ardından, NATO’nun aldığı kararla Türkiye ile birlikte muhalefet eden Polonya ve Macaristan gibi Orta Avrupa ülkeleri Rusya ve Çin’den benzer sistemleri almak için sıraya girmesi ve onların da bağımsız politikalar üretmesi gündemde.



SİLAH TÜCCARLARINDA KORKU



l Üçüncüsü, ABD, İngiltere ve Fransa’yı yönetenlerin petrol ve silah tüccarlarının olduğunu biliyoruz. Bu silah tüccarlarının NATO ve Batı Paktı üyeliği üzerinden gelişmekte ülkelere oluşturduğu silah bağımlılığı ortadan kalkacak. Türkiye ile birlikte, İran, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya gibi ülkeler silah sanayinde bağımsız hareket etmesi, silah endüstrisinin en büyük korkusu.



l Dördüncüsü, ‘Batı paktına bağımlı olmaktan çıkıp, Avrasya Paktı’na bağımlı hale gelmeyecek. Türkiye Batı Parkı ve NATO’yla hareket etmeye başladığında uçak fabrikalarını kapatıp satın alma yoluyla bu ülkelere bağımlı hale getirildi. Şimdi Rusya’dan alınan S400’ler satın alma değil ortak ve yerli üretim. Yani Türkiye, Avrasyacılara bağımlı hale de gelmiyor.



SAVUNMA ŞANTAJI BİTTİ



l Beşincisi, NATO ülkelerinin ‘savunma şantajı’ ortadan kalktı. Türkiye’ye konuşlanan ABD, Hollanda ve Alman Patriot hava sistemlerinin düğmesi hep bu ülkelerin elindeydi ve istedikleri zaman geri çekerek baskı aracı olarak kullanıyorlardı.



l Altıncısı, ABD ve NATO ülkelerinin ‘Senato onayı’ gibi gerekçelerle uyguladığı örtülü silah ambargolarına karşı Türkiye artık ‘sizi beklemeyeceğiz’ dedi. ABD biliyor ki, S400’lerin ardından Türkiye’nin istediği ama 2007’den beri ABD’nin vermediği fırkateyn, saldırı helikopteri ve akıllı mühimmatlar artık istendiği anda verilmezse Türkiye ulusal çıkarları gereği bunları Rusya ve Çin’le birlikte üretime geçecek.



MEYDAN OKUMA



l Yedincisi, Türkiye’nin doğusundaki Rusya ve İran ile güvenlik sorunlarını aştığı görülüyor ve İsrail ile NATO ülkelerinin elindeki Arrow ve Patriotlardan daha gelişmiş sistem olan S400’lerin Türkiye’nin elinde olması hazımsızlığa ve rakip algısı oluşmasına neden oluyor.



l Sekizincisi, Türkiye Kurtuluş Savaşı ve sonrasında Atatürk ve Menderes ile küresel güçlere bağımsızlık meydanı okudu ve diğer gelişmekte ülkelere de örnek oldu. Tayyip Bey bu zincirinin devamı. Bu büyük bir cesaret. Türk milletinin bağımsızlığına ve hür iradesine karışılamayacağına dair tüm dünyaya bir meydan okuma. Türkiye’nin şimdi bütün gelişmekte olan veya mazlum ülkeler model ülke olmasından korkuluyor. Türkiye, adeta ikinci bir kurtuluş savaşıyla mazlum ülkelere gerçek bir model ülke oluyor.”



NATO: Kararı Türkiye verir



NATO, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri alımına ilişkin açıklama yaptı. Üst düzey NATO yetkilisi şu değerlendirmede bulundu: “NATO müttefikleri hangi askeri teçhizatları satın alacaklarına kendileri karar verir. NATO için önemli olan müttefikler tarafından satın alınan ekipmanın NATO ekipmanıyla uyumlu bir şekilde çalışmasıdır. NATO’nun operasyon ve misyonlarını yerine getirebilmesi için müttefiklerin silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilmesi kilit öneme sahiptir. Halihazırda hiçbir müttefik S-400 kullanmamaktadır. Bu satın almanın detaylarıyla ilgili NATO henüz bilgilendirilmemiştir.”



Japon medyası: Ankara ABD’ye güvenmiyor



Türkiye’nin S400 alımı Japon medyasının da gündeminde. Asahi Shimbun adlı gazetede çıkan haber, NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye’nin, neden NATO karşıtı Rusya’dan S-400 füzesi aldığını irdeliyor. Gazetenin haberine göre bu alımın başlıca nedeni, Türkiye’nin Amerika’ya olan güvensizliği.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın satış sözleşmesine ilişkin, “Güvenlik için gerekli önlemleri alacağız” sözlerine de yer verilen haberde, Türkiye’nin NATO müttefiklerine güvenmediği vurgulandı. NATO ülkelerinin silah ithalatını azalmasından endişe eden Türkiye, Rusya’yla yapılan anlaşmayla, füze savunma sistemini geliştirmeyi amaçladığına dikkat çekildi.



AB BAKANI’NDAN S400 YANITI: Atina’daki S300’ler niye eleştirilmiyor



AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonda gündemi değerlendirdi. “Teröre karşı beraber mücadele ettiğimiz müttefiklerimizin bazıları, bugünlerde Türkiye’ye silah ambargosu uygulamaktan bahsediyorlar. Fakat bir NATO müttefiki olan Türkiye’yi tehdit eden terör örgütü olan PYD’ye silah vermekten geri durmuyorlar” diyen Çelik, Rusya’dan S400 füze sistemi alımıyla ilgili tepkilere de yanıt verdi: “Yunanistan’da S-300 füzeleri olması eleştiri konusu olmuyor da bizde S-400 füzeleri olması niye eleştiri konusu oluyor? Türkiye’nin güvenlik kapasitesi, NATO’un, Avrupa’nın ve müttefiklerimizin güvenlik kapasitesi anlamına gelir.”