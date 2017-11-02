S-400 özellikleri fiyatı nedir? S400 füze sistemi ne zaman gelecek

S-400 füze sistemi özellikleri nedir sorularının cevabı ve S400 fiyatı araştırılıyor. ABD’nin kriz haline dönüştürmeye çalıştığı S-400 füzeler bulundukları ülkelerin sınırlarının 400 km ötesinden koruma sağlaması ile biliniyor. S-400 füzeleri anlaşması konusunda Rusya ile son aşamaya gelen Türkiye, böyle bir ihtiyacı NATO sistemlerinin yetersiz kalması nedeniyle Doğu ve Güneydoğu’daki çok sayıda ilin savunma kalkanı dışında kalması nedeniyle aldı. Türkiye’ye 2012 yılında yerleştirilen NATO’nun füze sistemiyle birçok Doğu ve Güneydoğu ili koruma kalkanının dışında kalıyor. NATO’nun füze sisteminin maliyeti diğer sistemlere göre çok daha yüksek ve teknoloji transferi kısa tutuluyor. Türkiye’nin Rusya’dan satın almayı planladığı S-400 hava savunma sistemleri, "yüksek etkili koruma" kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Peki S-400 füzelerinin özellikleri nelerdir, S400 fiyatı nedir? Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rostec'in genel direktörü Sergey Çemezov, Türkiye ile imzalanan S-400 hava savunma sistemi anlaşmasının tutarının 2 milyar doları aştığını söyledi. S-400, önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri "yüksek etkili koruma" için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor. S400 füze sistemi ile ilgili merak edilen birçok bilgi haberimiz içerisinde sizlerle.

S400 FÜZE SİSTEMİ FİYATI NEDİR?

Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rostec'in genel direktörü Sergey Çemezov, Türkiye ile imzalanan S-400 hava savunma sistemi anlaşmasının tutarının 2 milyar doları aştığını söyledi.

Çemezov bir Rus haber ajansına demecinde, Türkiye ile imzalanan S-400 sistemi anlaşmasının tutarının 2 milyar dolardan fazla olduğunu söyledi fakat net rakamı söylemedi.

Sputnik'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül'de yaptığı bir açıklamada, S-400 füze savunma sisteminin satın alınması konusunda imzaların atıldığını ve Türkiye'nin kaporayı Moskova'ya gönderdiğini açıklamıştı. Fakat kapora ya da anlaşmanın maliyetine ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Kommersant gazetesi o dönemde, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı 4 S-400 bataryası için 2 milyar dolardan fazla ödeme yapacağını yazmıştı.

Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

S400 ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Sınırın 400 kilometre ötesinden koruma sağlayacak Rus yapımı S-400’ler, NATO sistemlerinin yetersiz kaldığı Doğu ve Güneydoğu’daki illere kalkan olacak. Benzer sistemi Atina da kullanıyor.

ABD’nin kriz haline dönüştürmeye çalıştığı S-400 füzeler bulundukları ülkelerin sınırlarının 400 km ötesinden koruma sağlaması ile biliniyor. S-400 füzeleri anlaşması konusunda Rusya ile son aşamaya gelen Türkiye, böyle bir ihtiyacı NATO sistemlerinin yetersiz kalması nedeniyle Doğu ve Güneydoğu’daki çok sayıda ilin savunma kalkanı dışında kalması nedeniyle aldı. Ayrıca benzer bir sistem olan S-300 Rus füzelerini NATO üyesi olan Yunanistan da kullanıyor. Türkiye’nin S-400 füze sistemiyle birlikte ile 600 km tehlike tespit yarıçapı olacak. Bu sistemler, çeşitli türden füzelerin atılmasında da uygunluk gösteriyor. Karada ve denizdeki platformlarda da rahatlıkla kullanılabiliyor. S-400’ler, benzer sistemlere göre daha ucuz ve teknoloji transferi ve ortak üretim gibi seçenekler de sunuyor.

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Korunma amaçlı olup saldırı maksatlı kullanılmayan, barış ve istikrarın korunması için stratejik öneme sahip olan füzeler, sağladığı koruma sayesinde uluslararası güç dengesini değiştirebilecek kapasitede. Füzenin çalışma sisteminin aşamaları şöyle: Erken uyarı sistemleriyle tehdit (düşman füzesi) tespit edilir, ardından radar sistemi ile tehdit takip edilir, platformlara yüklenmiş füze ile tehdide müdahale edilir, son olarak savunma amaçlı füzenin fiziksel teması ile tehdit yok edilir.

NATO SİSTEMİ YETERSİZ

Türkiye’ye 2012 yılında yerleştirilen NATO’nun füze sistemiyle birçok Doğu ve Güneydoğu ili koruma kalkanının dışında kalıyor. NATO’nun füze sisteminin maliyeti diğer sistemlere göre çok daha yüksek ve teknoloji transferi kısa tutuluyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alma planlarından endişe duyduklarını ve bu sistemin NATO’nun kullandığı diğer donanımlara uyumsuzluk gösterebileceğini söyledi. Sözcü, “Genel olarak, müttefiklerin birbiriyle uyum içinde çalışabilen ekipman almasının iyi bir fikir olacağını düşünüyoruz” dedi.

ABD S-400’Ü NEDEN İSTEMİYOR?

Eski İstihbaratçı emekli Tuğgeneral Erenel, S400 alımına tepkinin arka planını açıkladı: Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk, ardından Menderes’le verdiği bağımsızlık mücadelesinin devamıdır. Tayyip Bey, Türk milletinin bağımsızlığına kimsenin karışamayacağını söyleyerek dünyaya meydan okumuştur.

Bugüne kadar S400’lerin ‘teknik özellikleri’ üzerinden tartışıldığına ama arka plandaki büyük satrancı görmek gerektiğine dikkat çeken Erenel, S400’lere gösterilen tepkinin ‘arka perdesi’ni anlattı:

l Birincisi Türkiye, ABD ve NATO ülkeleri dışında ilk kez bir silahlı sistem kuruyor. Bu, Türkiye’nin ulusal güvenliği için Batı ve Avrasya arasında denge politikası güdeceğini ve NATO paktı içinde yer alsa da ulusal çıkarlarını koruyacak bağımsız adımlar atacağının ilanıdır.

l İkincisi, Türkiye’nin bu hamlesi NATO’nun dağılma sürecini başlatabilir. Türkiye’nin ardından, NATO’nun aldığı kararla Türkiye ile birlikte muhalefet eden Polonya ve Macaristan gibi Orta Avrupa ülkeleri Rusya ve Çin’den benzer sistemleri almak için sıraya girmesi ve onların da bağımsız politikalar üretmesi gündemde.

SİLAH TÜCCARLARINDA KORKU

l Üçüncüsü, ABD, İngiltere ve Fransa’yı yönetenlerin petrol ve silah tüccarlarının olduğunu biliyoruz. Bu silah tüccarlarının NATO ve Batı Paktı üyeliği üzerinden gelişmekte ülkelere oluşturduğu silah bağımlılığı ortadan kalkacak. Türkiye ile birlikte, İran, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya gibi ülkeler silah sanayinde bağımsız hareket etmesi, silah endüstrisinin en büyük korkusu.

l Dördüncüsü, ‘Batı paktına bağımlı olmaktan çıkıp, Avrasya Paktı’na bağımlı hale gelmeyecek. Türkiye Batı Parkı ve NATO’yla hareket etmeye başladığında uçak fabrikalarını kapatıp satın alma yoluyla bu ülkelere bağımlı hale getirildi. Şimdi Rusya’dan alınan S400’ler satın alma değil ortak ve yerli üretim. Yani Türkiye, Avrasyacılara bağımlı hale de gelmiyor.

SAVUNMA ŞANTAJI BİTTİ

l Beşincisi, NATO ülkelerinin ‘savunma şantajı’ ortadan kalktı. Türkiye’ye konuşlanan ABD, Hollanda ve Alman Patriot hava sistemlerinin düğmesi hep bu ülkelerin elindeydi ve istedikleri zaman geri çekerek baskı aracı olarak kullanıyorlardı.

l Altıncısı, ABD ve NATO ülkelerinin ‘Senato onayı’ gibi gerekçelerle uyguladığı örtülü silah ambargolarına karşı Türkiye artık ‘sizi beklemeyeceğiz’ dedi. ABD biliyor ki, S400’lerin ardından Türkiye’nin istediği ama 2007’den beri ABD’nin vermediği fırkateyn, saldırı helikopteri ve akıllı mühimmatlar artık istendiği anda verilmezse Türkiye ulusal çıkarları gereği bunları Rusya ve Çin’le birlikte üretime geçecek.

MEYDAN OKUMA

l Yedincisi, Türkiye’nin doğusundaki Rusya ve İran ile güvenlik sorunlarını aştığı görülüyor ve İsrail ile NATO ülkelerinin elindeki Arrow ve Patriotlardan daha gelişmiş sistem olan S400’lerin Türkiye’nin elinde olması hazımsızlığa ve rakip algısı oluşmasına neden oluyor.

l Sekizincisi, Türkiye Kurtuluş Savaşı ve sonrasında Atatürk ve Menderes ile küresel güçlere bağımsızlık meydanı okudu ve diğer gelişmekte ülkelere de örnek oldu. Tayyip Bey bu zincirinin devamı. Bu büyük bir cesaret. Türk milletinin bağımsızlığına ve hür iradesine karışılamayacağına dair tüm dünyaya bir meydan okuma. Türkiye’nin şimdi bütün gelişmekte olan veya mazlum ülkeler model ülke olmasından korkuluyor. Türkiye, adeta ikinci bir kurtuluş savaşıyla mazlum ülkelere gerçek bir model ülke oluyor.”

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’DAN AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım, Güney Asya ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 orta ve uzun menzilli hava savunma sistemi satın almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili dün açıklama yapan Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatı konusunda yapılan müzakerelerin Rusya'nın jeopolitik ve stratejik çıkarlarına uygun olduğunu açıklamıştı.

Singapur ve Vietnam ziyaretinin dönüşünde uçakta soruları yanıtlayan Yıldırım, Rusya ile S400 hava savunma füzesi alımı için anlaşmaya vardıklarını bildirdi. "Ancak anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı. Resmi işlemler tamamlandıktan sonra Savunma sanayi tarafından detaylı bir basın açıklaması yapılacaktır" denildi.

NATO NE DEDİ?

NATO, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri alımına ilişkin açıklama yaptı. Üst düzey NATO yetkilisi şu değerlendirmede bulundu: “NATO müttefikleri hangi askeri teçhizatları satın alacaklarına kendileri karar verir. NATO için önemli olan müttefikler tarafından satın alınan ekipmanın NATO ekipmanıyla uyumlu bir şekilde çalışmasıdır. NATO’nun operasyon ve misyonlarını yerine getirebilmesi için müttefiklerin silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilmesi kilit öneme sahiptir. Halihazırda hiçbir müttefik S-400 kullanmamaktadır. Bu satın almanın detaylarıyla ilgili NATO henüz bilgilendirilmemiştir.”