S-400 ve S-500 Türkiye'ye ne zaman konuşlanacak? Füzelerin kontrolü Türk askerinde mi olacak?

S-400 ve S-500 ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanırken Türkiye'ye ne zaman konuşlanacağı ve füzelerin kontrolü Türk askerinde mi olacağı ile ilgili soruların yanıtları merak ediliyor. Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken S-300 ve S-400 füze savunma sistemlerini üreten Rusya, bu silahların en gelişmiş modeli sayılan S-500 sistemi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan dönüşü S-400 füzelerle ilgili bir sıkıntının olmadığını, S-500'lerle ilgili görüştüklerini belirtti. Açıklamaların detaylarında "S-400’lerle alakalı bir sıkıntı yok. Birinci pakette ortak üretimimiz olmayacak. Birinci paketi onlardan alacağız. Ama ikinci paketten itibaren artık ortak üretimin adımlarını inşallah atacağız. Sayın Putin’le görüşmelerde işi S-400’lerle bitirmeyi düşünmüyoruz. S-500’lerle ilgili de görüşmelerimiz oldu. Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi de (S-500’lerle alakalı) hayata geçiririz. Patriotlar dünyada tedavülden kalkıyor." dediği belirtildi.



"S 400'LER NE ZAMAN GELECEK?"



Yazarımız Yahya Bostan'nın 7 Eylül 2017 tarihinede "S-400'ler ne zaman gelecek?" başlıklı yazısındaki detayları sizlerle tekrar paylaşmak istedik. S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye sağlayacağı birçok katkı var. En önemlisi bu sistem Türkiye’nin güvenlik açığını kapatacak ve önemli bir caydırıcı unsur rolü oynayacak. Bu caydırıcılığın sebebi sistemin gelişmiş özellikleri. Füzelerin 400 kilometre menzili, 30 kilometre irtifası bulunuyor. Savunma füzeleri aynı anda 36 hedefe kitlenebiliyor. Peki, S-400'ler Türkiye'ye ne zaman konuşlanacak? Bunu cevaplayabilmek için bazı soruların yanıtlarını bilmek gerekiyor. Rusya Türkiye'ye envanterindeki silahlardan mı verecek yoksa füzeler özel olarak mı üretilecek? Özel olarak üretilecekse bunun zaman alacağı söylenebilir.







Üstelik S-400'ler Türkiye'ye konuşlandığı zaman bu füzelerin kontrolü Türk askerinde olacak. Bu yüzden personelin S-400 konusunda eğitime tabi tutulması gerekiyor. Bunun da zaman alacağını belirtebiliriz. Entegrasyon ve transfer unsurlarını da bunlara eklediğimizde Türkiye'nin 2019'a hava savunma sistemini güçlendirmiş bir şekilde gireceğini öngörebiliriz. Aynı zamanda bu öngürü Türkiye'nin yakın zamanda gerçekleştirmeyi planladığ S-500'ler içinde geçerli...



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VLADİMİR PUTİN S-400'LERİN TÜRKİYE'YE NE ZAMAN TESLİM EDİLECĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik iş birliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Çin'e Türkiye'den önce S-400 hava savunma sistemi teslimatı yapacaklarını söyledi. Kojin ayrıca, S-400 anlaşması kapsamında Türkiye'ye teknoloji transferi yapılıp yapılmayacağına ise ayrı görüşmelerde karar verilmesi gerektiğini belirtmişti. Çin'e S-400 teslimatının 2020'ye kadar tamamlanması bekleniyor. Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eşzamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.







'TÜM İRTİFALARDAKİ HEDEFLERİ VURABİLECEK'



Rusya Federasyonu Eski Savunma Bakan Yardımcısı Yuri Borisov, üretim çalışmaları devam eden 5. nesil çok amaçlı füze savunma sistemi S-500'ün tüm irtifalardaki hedefleri kolaylıkla imha edebileceğini söylemişti.



Borisov, söz konusu sistemlerin fiyat/verim kriterine göre, yurtdışındaki rakiplerine kıyasla 2 ila 2,5 kat daha avantajlı olduğunu ifade etmişti.



S-500 sistemi, orta menzilli, hızlı taktik füzeleri, ayrıca da yakın uzaydaki füzeleri imha etme özelliğine sahip.



Rus uzmanlar, S-500 sistemleri ile birlikte rakip ülkelerin teknolojisinin 15-20 yıl ötesine geçileceğini belirtiyor.







ABD’Lİ YETKİLİLER ENDİŞELENMEYE BAŞLADI



S-500’lerin yüksek hareket kabiliyetine ve uzak mesafelerdeki hedefleri tespit etmek için 91N6A (M), 96L6-TsP ve 76T6 gibi radar sistemlerine sahip olacağını hatırlatan Majumdar “Daha önce ABD’li bir savunma yetkilisinin belirttiği gibi, Rus savunma sektörü Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra büyük kayıplar verdi. Ancak Moskova bir şekilde ileri teknoloji hava savunma sistemleri üretmeyi başardı” ifadelerini kullandı.



Majumdar, “S-500 gibi savunma sistemlerinin becerileri o kadar yüksek ki, birçok ABD’li savunma yetkilisi F-22, F-35 ve B-2 gibi savaş uçaklarının bu sistemleri alt edebileceği konusunda endişelenmeye başladı” diye de yazdı.