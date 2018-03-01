Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan: Bu ülkenin Erbakan Hoca'yı anlayanlara ihtiyacı var

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, "Bu ülkenin Erbakan Hoca'yı konuşanlara değil, onu anlayanlara ihtiyacı var." dedi.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 7'nci yılı dolayısıyla Saadet Partisi Bafra İlçe Başkanlığı tarafından "Necmettin Erbakan'ı Anlamak" konulu konferans düzenlendi.

Bafra Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Doğan, Erbakan'ın unutulmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

"Hocamız siyasi arenaya ilk çıktığında bu millete doğru bir istikamet kazandırmakla işe başlamıştı." diyen Doğan, şunları kaydetti:

"Çünkü doğru bir istikametle yola başlamazsanız, koşma hızınızın hiçbir anlamı yoktur. Eğer Müslümanların hepsi aynı istikamete doğru koşmuş olsaydı, bugün Suriye, Filistin, Irak böyle mi olurdu? Ondan dolayı Erbakan Hocamızın daha siyasi arenaya çıkarken bu ülkeye kazandırmış olduğu en önemli nokta doğru istikamettir. O bir istikametti, bir duruş ve anlayıştı. Bir kişinin kendisine 'Milli Görüşçüyüm' diyebilmesi için vücut kimyasında ilk olarak Hakk'ı üstün tutmayı barındırması gerekir. İyiliğin, doğruluğun ve Hakk'ın hakim olduğu bir dünyayı kurmak bizim hedefimizdir. Hocamızın bize koymuş olduğu hedefler bunlardır. Hocanın eliyle yaptığı işarete bakanlar onu anladığını zannetmiştir."

Mesut Doğan, "Saadet Partisi, Erbakan Hoca'nın eline bakanlar değil, eliyle işaret ettiği hedefe kilitlenenlerin partisidir. Öyle olduğu takdirde bir anlam ifade edecektir. Kendine 'Milli Görüşçüyüm' diyenler hakaret etmeyecekler, iftira etmeyecekler ve tehdit etmeyecekler. Çünkü hakaretin, iftiranın ve tehdidin olduğu yerde barış olmaz, kardeşlik olmaz. Bu ülkenin Erbakan Hoca'yı konuşanlara değil, onu anlayanlara ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda katılımcılara Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kitabı hediye edildi.