Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Referandumu İsrail istiyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, IKBY'nintartışmalı referandum kararına ilişkin, "Herkes biliyor ki, bütün dünya, İslam alemi bütünüyleIrak'ta yapılacak referanduma karşı, orada bağımsız bir devletin kurulmasını istemiyor. Güya ABD de istemiyor, 'biraz geç olsun' diyor. Kim istiyor? İsrail istiyor. İsrail'in ipiyle kuyuya inilmez." dedi.

Karamollaoğlu, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı 5. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, bölgede ve dünyada her geçen gün karışıklığın arttığını ve adaletin ortadan kalktığını belirterek, zulmün artığı yerlerin Müslümanların yaşadığı bölgeler olduğunu söyledi.

Keşmir, Arakan, Bangladeş gibi bölgeler ve Türkiye'nin bulunduğu bölgede sıkıntılar olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Irak, Suriye, Ürdün biraz öteye gidildiğinde Mısır, Libya, Sudan, Somali ve Yemen yanıyor. Bu kendiliğinden meydana gelmedi. İslam aleminin bir bütün olarak alev alması, son 15-20 yıllık, dünyada gelişen hadiselerden meydana gelmiştir." dedi.

Karamollaoğlu, iktidar partisinin İslam ülkelerinde yaşananlardan ders almadığını ileri sürerek, Türkiye'yi yok etmeye çalışan projelerin hayata konulduğunu yaşayarak gördüklerini savundu.

Irak'ta Saddam Hüseyin döneminde yanlışlara rağmen istikrarlı bir yönetimin bulunduğunu anlatan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"O dönemdeki yanlışlar ile bugünü mukayese ettiğimiz zaman, Libya'daki Kaddafi yönetimini de Saddam dönemindeki Irak'ı da arar duruma geldik. Çünkü bir katliam yaşandı, bölündü Irak. ABD 1993'te Irak'a ilk müdahaleyi yaparken bu bölünmenin işaretini vermişti. Kimse bundan ders almadı. ABD o dönem Saddam'ı indirmedi. Çünkü ortam müsait değildi, bölünmeye ve Irak'ın bugünkü duruma gelmesi için zamana ihtiyacı vardı. 2003'ün mart ayına geldik, Saddam'ın elinde kitle imha silahları olduğu bahanesiyle Irak'a müdahale etti. Bugün de ABD 'hata ettik' diyerek yalan söylüyor."

"O devlet kime hizmet edecek?"

ABD'nin Türkiye üzerinde de planları olduğunu iddia eden Karamollaoğlu, bu nedenle ABD'nin hiçbir zaman Türkiye ile dost olamayacağını belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı referandum kararına da değinen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Bir referandum yapılacakmış, yapılmış, yapılmamış, orada bağımsız bir devlet kurulmuş, kurulmamış önemi yok. Önemi, kim kurduruyor orayı, o devlet kime hizmet edecek? Herkes biliyor ki, bütün dünya, İslam alemi bütünüyle Irak'ta yapılacak referanduma karşı, orada bağımsız bir devletin kurulmasını istemiyor. Güya ABD de istemiyor, 'biraz geç olsun' diyor. Kim istiyor? İsrail istiyor. İsrail'in ipiyle kuyuya inilmez. İsrail kendi menfaatine olmayan devlete, gruba, bölgeye destek vermez. Sadece fitne çıkarır."

Konuşmaların ardından yapılan seçimde, mevcut il başkanı Mehmet Niyazi Yanmaz, güven tazeledi.