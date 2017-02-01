Sabancı suikastı davasında sanık Akkol'un yargılanmasına devam edildi

Sabancı suikasti davası kapsamında tutuklanan sanık İsmail Akkol'un, "Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Akkol ile avukatları Ebru Timtik ve Özgür Yılmaz katıldı. Davanın müdahili Sabancı ailesini ise avukat Vehbi Kahveci temsil etti.

Duruşmada söz alan sanık Akkol, hazırladığı yazılı savunmasını okudu.

Sanık Akkol ifadesinde, gözaltına alınalı tam 1 yıl olduğunu, mahkemeye de 3. kez geldiğini belirterek, henüz davaya dair konuşamadığını söyledi. Akkol, ''Ben 5 adımlık bir odada tutuluyorum. Kendi sesim bile tuhaf geliyor bana. Maalesef dosyayı incelemeden savunma yapmak zorunda kalacağım. Savunma yapmak için hazırlanmak istediğimde cezaevinde engellerle karşılaşıyorum.'' iddiasında bulundu.

Akkol, ''Gökdelenler Sabancı ailesiyle vücut bulurken, devrimciler gecekondular ile buldu. 'Girilmez, girilse de çıkılmaz' denilen Amerikan teknolojisi ile donatılmış gökdelenleri yerle bir etmişti. Sabancıların cezalandırılmış olması beklenmedik bir durum değildir." ifadesini kullandı.

Mahkeme Başkanı, ifadesini tamamlayan Akkol'a "Sabancı suikastine ilişkin bir şeyler söyleyecek misiniz?" diye sordu. Akkol ise "Bu davada bir adamın (Mustafa Duyar), bir hainin ifadesi vardır. Bir adamın söylediği sözler yüzünden burada hüküm kurmaya çalışıyorsunuz. Başka hiçbir şey yoktur. Mustafa Duyar 'Biz bu adamla yaptık.' demiştir. Ben de diyorum ki bu adamı tanımıyorum. Mustafa Duyar ölmüştür." yanıtını verdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı'nın, "İfadeniz bu mudur?" diye sorduğu Akkol, "Budur." yanıtını verdi.

Sanık Akkol'un avukatı Özgür Yılmaz ise davanın sanıklarından Ercan Kartal'ın tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Sabancı ailesinin avukatı Vehbi Kahveci ise "Sanık zaten daha önce de orada olmadığını belirtmişti. Bize göre savunması tamamlanmıştır. Ercan Kartal zaten yargılanıp mahkum edilmiştir. Sanık olduğu dosyada, tanık olması söz konusu değildir. Bize göre deliller toplanmıştır." dedi.

Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Akkol'un tutukluluk halinin devamına, sanık avukatlarının taleplerinin reddine hükmetti.

Heyet, dava dosyasına ilişkin kovuşturma talebi olup olmadığı, eğer böyle bir talep yoksa esas hakkında mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan İsmail Akkol, 4 Şubat 2016'da tutuklanmıştı. Davanın diğer sanığı Fehriye Erdal ise hala firari.