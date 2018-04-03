Sabiha Gökçen Havalimanı on beş dakika uçuş trafiğine kapatıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı pisti on beş dakika kontrol amaçlı kapatılınca, uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Pistin kapalı olduğu için 3 uçak ise Bursa Yenişehir Havalimanına yönlendirildi.
- İHA
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı pisti kontrol amaçlı olarak 11.44 ile 12.00 saatleri arasında kapatılınca uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. HEAŞ ekiplerinin pistlerde kontrol işlemini yaptığı sırada havalimanına inmek için yaklaşan 3 uçak Bursa Yenişehir havalimanına yönlendirildi. Pistlerde yapılan kontrollerin ardından her hangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, Sabiha Gökçen Havalimanı, saat 12.00’da uçuş trafiğine yeniden açıldı.
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