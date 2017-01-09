Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar engeli
İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle uçakların Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişine izin verilmiyor.
- AA
Alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın pistleri, kar nedeniyle kapandı.
Pistleri açmak için çalışmalarını sürdüren görevliler, havalimanına iniş yapmak isteyen uçakları, başka havalimanlarına yönlendiriyor.
Bu arada, çalışmaların tamamlanmasını bekleyen bazı uçakların da havada tur attığı öğrenildi.
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