Sabiha Gökçen Havalimanı'nı basıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı beklemişler

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'da askerlere açılan dava, Silivri Cezaevi'nde dün başladı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava nedeniyle yoğun güvenlik önlemi alındı. Kalkışma gecesi Maltepe Nurettin Baransel Kışlası'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmek için çıkan 28'i rütbeli 62 askerin yargılandığı davada, 28 sanık ve tutuksuz 34 erden 15'i duruşmada hazır bulundu.

TUTUKSUZ ERLER, EL BAB'DA

Mahkeme başkanı Ali Öztürk, tutuksuz erlerin duruşmaya çağrılması amacıyla, görev yaptıkları Nurettin Baransel Kışlası'ndaki 2'nci Zırhlı Tugay'a yazı yazıldığını söyledi. Bu birliğin Gaziantep'e taşınması nedeniyle buraya ikinci kez yazı yazıldığını belirten Öztürk, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab'da görev yaptığı ve sınır ötesinden sanıklara tebligat yapılamadığı yönünde bilgi verildiğini aktardı.

Darbecilerin, Marmaris'teki otelinde suikastçılarca bulunamayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na değil de Sabiha Gökçen'e inebileceği ihtimalini değerlendirdikleri ve bu nedenle de havalimanını ele geçirmek istediği vurgulandı.

'DİRENENE ATEŞ EDİN'

İddianamede, Ankara'dan darbe için İstanbul'a gelen Albay Muzaffer Düzenli'nin askerlere "Mukavemet edilirse ateş edin" diye talimat verdiği, Sabiha Gökçen'e giden ekipteki tank komutanı Astsubay Ferhat Daş'ın ise "Halka ateş edeceğime kendime sıkarım" diye intihar ettiği aktarıldı. Tank Tabur Komutanı İstihbarat Kurmay Yarbay Şakir Çınar'ın da Sabiha Gökçen'e gönderdiği askerlere "Sıkıyönetim ilan edildi. Genelkurmay Başkanı'nın emridir. Emre uymayanlar Divan-ı Harp'te yargılanacak" dediği dile getirildi.

Mahkeme başkanı Ali Öztürk, terör saldırısı gerekçesiyle Sabiha Gökçen'e götürüldüklerini anlatan sanıklara "Hiç Batı illerinde şehir içindeki terör saldırısına askerin müdahale ettiğini gördünüz mü" diye sorunca sanıklar "Görmedik" dedi. Sanık askerler hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve örgüt üyeliğinden de 15 yıla kadar hapis talep edildi.

'FETÖ İTLERİ DARBE YAPTI'

Uzman Çavuş Yüksel Özdemir: Tabur komutanı 16.00'da "Kışlaya terör saldırısı olacak, kışlayı terk etmek yasak" dedi. Sinan astsubay, Sabiha Gökçen'e terör saldırısı olacağını söyledi. 03.00-04.00 gibi polis geldi. Direnmedik, teslim olduk. İlk olarak bir arkadaşım mesaj geçmişti: 'FETÖ'nün itleri darbe yapıyor' diye.

Sözleşmeli Uzman Erbaş Yavuz Türk: Havalimanına 1 kilometre kala trafik tıkandı. Halk birikmişti. Yolda darbe girişimi olduğunu öğrenince Ersin yüzbaşıyı aradık, geri döneceğimizi söyledik. O da 'Dönemezsiniz, kışlalar girişe kapatıldı' dedi. Fatih uzmanın akrabalarının evine sığındık. Olaylardan emirleri veren yarbay Şakir Çınar sorumlu.

Sanık Astsubay Yusuf Yaylaz: Yarbay Fatih Karatay saçma sapan emirler veriyordu. Polise zorluk çıkarmadan teslim olacağımızı söyledik. (Sabah)