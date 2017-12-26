Sabiha Gökçen üzerindeki ilginç ışığın kaynağı Rusya'nın balistik füze denemesi

Rus Savunma Bakanlığının bu sabah verdiği bilgilendirmeye göre , Rusya'nın Stratejik Füze Gücü, Hazar yakınlarında bulunan Güney Astrakhan Bölgesi'ndeki Kapustin Yar uygulama alanından, RS-12M Topol kıtalararası balistik füze (ICBM) için perspektif silahlanmasını test etti.

Bakanlık, "26 Aralık 2017'de, Stratejik Füze Kuvveti testi yapan bir savaş ekibi, Kapustin Yar devlet merkezinden bir RS-12M Topol kıtalar arası balistik füzeğini Astrakhan Bölgesi silah eğitim aralığında ateşledi" dedi.

Savunma bakanlığı ayrıca, "Testler sırasında uzmanlar, anti-balistik füze savunmasının üstesinden gelmenin ve onlara Rus balistik füzelerin perspektif gruplamasını sağlayacak etkili araçların geliştirilmesi için kullanılacak deneysel verileri aldılar" denildi.

Olay Rusya ve diğer civar ülkelerde de görüldü ve halkı oldukça tedirgin etti.

Henüz Rusya'dan, "bu görüntüler bizim füze denememiz" gibi net bir açıklama yok ancak konunun uzmanları daha önceki testleri ve Topol füzesinin kabiliyetlerini değerlendirerek bu bu görüntülerin çok büyük bir ihtimalle Rusya'nın Topol kıtalar arası balistik füzesi olduğu kanısında.

Topol-M Füzesinin menzilinin yaklaşık 11 bin kilometre olduğu biliniyor. Balistik füzenin menzilinin oldukça yüksek olması testlerde de gökyüzünde bu menzili katetmesi gerekiyor ve test sırasında füzeler atmosfer dışına çıkıyor. Bu nedenle bu tip füzeler fırlatılan bölge dışında geniş bir alanda görülebiliyor.