Sabıka kaydına yeni diller eklendi

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtlarının sayısının artırılması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Flemenkçe ile İspanyolca olmak üzere 6 dilde verilen sabıka kayıtlarına Arapça, Çince ve Rusça'ya çevrilmiş sabıka kayıtları da eklendi.

Arapça, Çince ve Rusça dillerindeki sabıka kayıtları, Genel Müdürlüğe yapılacak müracaatların ardından alınabilecek. Yeni uygulamadan, adli sicil ve arşiv kaydı bulunmayan vatandaşlar