Saçına 33 paket satışa hazır eroin gizlemiş
Adana'da şüphe üzerine yapılan aramada saçına paketler halinde uyuşturucu gizlediği belirlenen kadın gözaltına alındı.
Ulubatlıhasan Mahallesi'nde devriye görev yapan Yunus ekipleri, otobüs durağında şüpheli hareketlerde bulunan kadının kimlik kontrolünü yaptı.
Şüpheli S.S'nin üzerinde arama gerçekleştirilen polis ekipleri, kadının saçına gizlenmiş birer gram ağırlığında olduğu tahmin edilen 33 paket eroin buldu. Ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.
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