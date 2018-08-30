Dicle Nehrine serinlemek için giren iki kişi akıntıya kapıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesi Kurtuluş köyü yakınlarında serinlemek amacıyla nehre giren Hasan Çağlayan (18) ve Yasin Zengin (24) isimli iki işçi akıntıya kapılarak suda kayboldu.

Cizre’ye bağlı Kurtuluş köyü yakınlarında saat 17.00 sularında serinlemek için Dicle nehrine giren ve yol yapım çalışmalarında çalışan Hasan Çağlayan (18) ve Yasin Zengin (24) isimli iki işçi akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi ile birlikte olay yerine jandarma, Afad, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi iki işçiyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Olayı duyan köylüler ise nehir kıyısına akın etti. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı nehir kıyısında vatandaşların bekleyişi sürerken çevre illerden Cizre’ye su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Nehir kenarına gelen iki işçinin yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Gözü yaşlı aileleri, vatandaşlar ve askerler teselli etmeye çalıştı. İki işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.