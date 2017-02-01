Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı kimdir? Hülya Sancaklı neden hayatını kaybetti?

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde intihar girişiminde bulunan ve tabancayla kendini vuran Hülya Sancaklı Beylikdüzü'nde özel bir hastanede bir süredir tedavi altında bulunuyordu. Hülya Sancaklı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, 19 gündür yoğun bakımda mücadele veren Hülya Sancaklı'nın yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle hayatını kaybettiği söylendi. Geçtiğimiz günlerde intihar girişiminde bulunan ve hayatını kaybeden Hülya Sancaklı kimdir, kaç yaşındadır?

HASTANEDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Medicana International İstanbul Hastanesinin yazılı açıklamasında, 14 Ocak'ta ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanede ameliyata alınan Sancaklı'nın tedavisinin, genel cerrahi yoğun bakım ünitesinde yapıldığı belirtildi.

Ameliyat sonrası devam eden kritik sürecin, hastanenin Nöroşirurji Kliniği Başkanı Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir ve ekibi tarafından titizlikle takip edildiği kaydedilen açıklamada, "19 gündür yoğun bakımda yaşama tutunma mücadelesi veren Hülya Sancaklı, tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle saat 07.35'te hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

MHP Milletvekili Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın 14 Ocak'ta intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.

HÜLYA SANCAKLI KİMDİR?

27 Şubat 1966 senesinde dünyaya gelen Sancaklı'nın iki çocuğu bulunmaktadır. Hülya Sancaklı 19 yıldır MHP milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı ile evlidir.

GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLİK YAPIYORMUŞ

2014 yerel seçimlerinde Kocaeli Belediyesi Belediye Başkanlığına adaylığını koyan Saffet Sancaklı seçmenlerine yaptığı bir konuşmada eşinden bahsetmiş ve "Eşim Hülya Sancaklı gönüllü öğretmenlik yapmaktadır." demişti.

‘ÖZÜR DİLERİM’ NOTU

İntihar girişiminin ardından, Sancaklı’nın çocuklarına hitaben yazdığı “Duygu’m, Mert’im beni affedin. Tükendim. Tüm sevdiklerimden özür dilerim” notu bulundu.

HÜLYA SANCAKLI İNTİHAR OLAYI NASIL GERÇEKLEŞTİ

Büyükçekmece Alkent 2000 sitesinde 14 Ocak'ta 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Hülya Sancaklı, tabancayla başına ateş etti. Özel bir hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Sancaklı’nın cerrahi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Haberi, Anayasa değişikliği görüşmeleri nedeniyle bulunduğu TBMM’de alan Saffet Sancaklı da, oğlu Mert Sancaklı’yla birlikte İstanbul’a gelerek hastaneye koştu.

GÜVENLİK DE DURDURAMADI

Alkent 2000 sitesinin güvenlik görevlisi Kemal Ç., polise verdiği ifadede olayı şöyle anlattı: Hülya Sancaklı’nın oğlu Mert, arayıp annesiyle telefonla konuştuğunu ve durumunun iyi olmadığını söyledi. Mutlaka evi kontrol etmemi istedi. Yedek anahtarın yerini de tarif etti. Yedek anahtarla kapıyı açıp eve girdim. Hülya Hanım’la göz göze geldik.

Bu sırada Hülya Hanım, “Beni yalnız bırakın” diye bağırdı. Sonra evin havuz gören tarafına doğru giderek silahı ateşledi. Kanlar içinde görünce telsizle yardım istedim. Sitenin ambulansı geldi, hastaneye götürdük. Saffet Bey’e bilgi verdik.”

HÜLYA SANCAKLI EŞİ VE ÇOCUKLARI

Hülya Sancaklı 19 yıldır MHP milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı ile evli. Bu evlilikten Duygu ve Mert ismini verdikleri iki çocukları var.

Saffet ve Hülya Sancaklı'nın kızı Duygu Sancaklı Koç Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu. Daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Duygu Sancaklı 30 bin lira kazanmıştı. Duygu Sancaklı güzelliği ve mütevaziliği ile dikkat çekmişti. Yarışmanın sonuna kadar ünlü bir futbolcunun kızı olduğunu söylememişti.