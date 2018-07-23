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Safiye İ: Kuzenim benim adıma özür videosu yayınladı

Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşmasının ardından açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Safiye İ, polisteki ifadesinde 'Özür videosunu ben çekmeyince kuzenim E.A, benim adıma bu özür videosunu çekip kendi Instagram hesabından büyük sayfalara attı' öne sürdü.

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Safiye İ, daha sonraki "özür videosu diye bilinen videoyu kendisinin mi çekip paylaştığının" sorulması üzerine ise şu ifadeyi verdi:  "Halam ve kuzenlerim çektiğim videoyu gördükleri zaman videoyu kaldırmam için beni uyardılar. Ben de videoyu 5 dakika içinde kaldırdım. Ardından ailem tarafından özür videosu çekmem yönünde uyarıldım. Ancak ben hiçbir anlam ifade etmeyeceği ve videonun çoktan yayılmış olduğundan dolayı çekmek istemedim. Ben çekmeyince kuzenim E.A, benim adıma bu özür videosunu çekip kendi Instagram hesabından büyük sayfalara attı. Video içeriğinde kullandığım ifadelerden dolayı çok pişmanım. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Herkesten çok özür diyorum." 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşmasının ardından Safiye İ. hakkında soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan şüpheli, dün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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