Safranbolu Belediye Başkanlığı'na Kaymakam Fatih Ürkmezer getirildi

Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanlığı makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün sabah kaymakamlık görevini, öğleden sonra da belediye başkanlığı görevini devraldığını söyledi.

Sabah kaymakamlıkta göreve başlamasının ardından öğleden sonra belediyede personelle toplantı yaptığını aktaran Ürkmezer, Safranbolu'ya ilk defa geldiğini belirtti.

İlçenin hem kültürel hem turizm anlamında önemli olduğunu vurgulayan Ürkmezer, öncelikle vatandaşların huzurlu bir şekilde yaşaması, eğitim, sağlık gibi hizmetlerin en iyi şekilde verilmesi için çalışacaklarını anlattı.

Kaymakamlığa bağlı birimlerle vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için mücadele edeceklerini aktaran Ürkmezer, şöyle devam etti:

"Dün itibarıyla devraldığım Safranbolu Belediye Başkanlığı görevim var. Belediye Başkanlığı ile Kaymakamlık görevinin bir arada olması avantajlar da getirecektir. Başta İçişleri Bakanımıza bizlere bu görevi tevcih etmesinden dolayı müteşekkiriz. Bize güvenen devlet büyüklerimizin güvenlerini boşa çıkarmayıp, inşallah Safranbolu halkına en iyi şekilde hizmet ederek bu görevin altından alnımızın akıyla kalkmaya çalışacağız. Belediyenin birimleri, bütün siyasi partiler, kaymakamlıkta beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımız, Safranbolu halkının desteğini her zaman istiyoruz. Biz ne yaparsak yapalım amacımız buradaki vatandaşa hizmeti götürmek, vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak."