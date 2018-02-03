Safranbolu'da 3 katlı bir konak yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki üç katlı bir konak, çıkan yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.
Safranbolu'da üç katlı bir konak yandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etse de, konak kullanılmaz hale geldi.
ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Giderek büyüyen alevleri gören vatandaşlar tarafından hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa süre sonra olay yerine sevk edilin çok sayıdaki itfaiye ekipleri alev topuna dönen tarihi konakta çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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