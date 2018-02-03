Safranbolu'da 3 katlı bir konak yandı

Safranbolu'da üç katlı bir konak yandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etse de, konak kullanılmaz hale geldi.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Giderek büyüyen alevleri gören vatandaşlar tarafından hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa süre sonra olay yerine sevk edilin çok sayıdaki itfaiye ekipleri alev topuna dönen tarihi konakta çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.