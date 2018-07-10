Sağanak yağış Bozüyük'ü vurdu

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mehmet Hayri Demirel’in koordinasyonuyla kriz masası oluşturuldu. Kurulan kriz masasının koordinesinde ivedilikle vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında çalışma başlatıldı. Kaymakam Yaman ile birlikte Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı belediye ekiplerinin tespitleri ve gelen ihbarlar doğrultusunda ekipleri yönlendirerek vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında yoğun çaba sarf ettiler. Bozüyük Belediyesi başta olmak üzere Bilecik ve çevre ilçe belediyelerinden gelen vidanjörler ve motopomplar sayesinde evler kısa sürede sulardan arındırıldı. Temizlik çalışmalarıyla birlikte aynı zamanda hasar tespit çalışmaları da gerçekleştirildi. Ayrıca Bilecik AFAD ekipleri tarafından da yaşanan bu sel felaketiyle ilgili olarak Bozüyük Belediyesine destek verildi.

Bozüyük’te saat 15:40 ile 16:10 arasında şiddeti artarak devam eden yağmur ve zaman zaman yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yoğun yağışın etkisi ile özellikle ana cadde üzerinde ve Saraycık Caddesi’nde mazgalların tıkanması nedeni ile sürücüler zor anlar yaşadı. Can kaybının yaşanmadığı ilçede yağış ile birlikte sorunlu bölgelere müdahale eden Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ekipleri mazgalları açarak yağışın etkisini gidermeye çalıştı. Kriz masası tarafından su basan evlere Bozüyük Belediyesi ekipleri ile vidanjörler yönlendirilerek evlerin temizlendiği çalışmalarda aynı zamanda Bozüyük Belediyesi ekiplerince hasar tespit çalışmalarına da başlandı.

Yaşanan sel felaketiyle ilgili bilgi veren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “Ben öncelikle tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İlçemizde bu akşam saatlerinde yaklaşık yarım saat devam eden yoğun bir sağanak yağış meydana geldi. Bizde belediye ekipleri olarak aniden bastıran yoğun sağanak yağış ile birlikte kriz masası oluşturarak ekiplerimizin tespitleri ve gelen şikâyetler doğrultusunda vatandaşlarımızın mağduriyetlerini kısa süre içerisinde gidermeye çalıştık. Bilecik başta olmak üzere çevre ilçe belediyelerimizde özellikle vidanjör noktasında bizlere destek verdiler. Kaymakamımız Hasan Yaman ve AFAD İl Müdürlüğümüz yanımızda yer aldı. Ben bu bağlamda yanımızda yer alarak bizlere destek olan Kaymakamımız Hasan Yaman, Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ve belediye ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Ekiplerimizce gerekli hasar kayıtları ve tespitler yapılarak tutanak altına alınmıştır. Yaşanan bu sel felaketinde mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında her türlü yardımı yapacağız. Mevlam daha beter felaketlerden bizleri muhafaza eylesin.” dedi.