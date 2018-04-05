Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: Bütün hastalar tahliye edildi
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yangın çıkan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İstanbul'daki hastane yangınıyla ilgili, "Bütün hastalarımız hastaneden çıkarıldı ve en yakın hastanelere ambulanslarla sevk edildi" dedi.
Sağlık Bakanı Demircan: "(Hastanedeki) Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor. O çalışmalar neticelendiğinde açıklamayı yaparız."
"Burada bizim radyoaktif iyotumuz var, bununla ilgili bir sıkıntı var mı diye bakıldı, ölçüldü, en ufak bir sıkıntı yok."
Her türlü soruşturma başlatıldı ve soruşturma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız."
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