Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: Bütün hastalar tahliye edildi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İstanbul'daki hastane yangınıyla ilgili, "Bütün hastalarımız hastaneden çıkarıldı ve en yakın hastanelere ambulanslarla sevk edildi" dedi.

Sağlık Bakanı Demircan: "(Hastanedeki) Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor. O çalışmalar neticelendiğinde açıklamayı yaparız."

"Burada bizim radyoaktif iyotumuz var, bununla ilgili bir sıkıntı var mı diye bakıldı, ölçüldü, en ufak bir sıkıntı yok."

Her türlü soruşturma başlatıldı ve soruşturma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız."