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Sağlık Bakanı Akdağ: Bin 929 personel görevine iade edildi

Sağlık Bakanı Akdağ, 'Sağlık Bakanlığında 8 bin 891 personel açığa alındı, bin 929 personel görevine iade edildi, 5 bin 541 personel kamu görevinden çıkarıldı.' dedi.

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Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtladı.
 
Sağlık Bakanlığında, FETÖ/PDY ve benzeri terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu belirlenerek, 28 Kasım 2016 tarihi itibarıyla açığa alınan personel sayısının 8 bin 891 olduğu bilgisini veren Akdağ, durumları incelenen bin 929 personelin görevlerine iade edildiğini kaydetti.
 
5 bin 541 personelin ise kamu görevinden çıkarıldığını vurgulayan Akdağ, "Kamu görevinden çıkarılanlardan yargı kararı ile görevine iade edilen personel bulunmamaktadır. Ayrıca kamu görevinden çıkarılanların yerine personel istihdamı yapılmamıştır." ifadesini kullandı.

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