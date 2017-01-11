Sağlık Bakanı Akdağ: Sağlık Bakanlığı'nda 6 bin 315 kişi memuriyetten çıkarıldı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlık muhabirleriyle "2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya geldi.

Yıl içinde 33 bin sağlık personeli ataması yapıldığını ifade eden Akdağ, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından terör örgütü mensuplarının Bakanlık içinden temizlenmesi için önemli bir mesai ayrıldığına dikkati çekti.

Şu ana kadar 9 bin 673 personelin görevden uzaklaştırıldığını bildiren Akdağ, "Bunlardan 6 bin 315'i memuriyet görevinden, kamu görevinden çıkarılmış durumdadır. 2 bin 414'ü göreve iade edilmiştir, 944 personel hala açıktadır. Onlarla ilgili incelemelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Akdağ, tüm bakanlıklarda ve kamuda olduğu gibi FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması, PKK ve diğer örgütlerle mücadelenin titizlikle yürütüldüğünün altını çizerek, kimse mağdur edilmeden ilgili kişilerin sağlık kuruluşlarından temizleneceğini ve yola devam edileceğini vurguladı.

"Terör örgütleri, uluslararası güç oyunlarının kullandıkları maşalardır"

Bakan Akdağ, "Türkiye'de faaliyet gösteren terörist unsurlar FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması, DAEŞ, PKK ve bunun uzantısı olup PKK'ya destek olarak Türkiye'ye terörist gönderen PYD, DHKP-C, TİKKO gibi örgütlerin hepsi taşeron örgütlerdir. Bunlar, terör örgütleri, uluslararası güç oyunlarının, Türkiye üzerinde emellerine ulaşmak için kullandıkları maşalardır." ifadelerini kullandı.

"HDP'li milletvekillerinin iradeleri, kendi ellerinde değildir"

HDP'li milletvekillerinin durumuna ilişkin değerlendirme yapan Akdağ, "Bugün HDP"li milletvekillerinin iradeleri mesela, kendi ellerinde değildir. PKK terör örgütünü yöneten eller, maalesef bir siyasi partinin içerisine kadar uzanmaktadır." dedi.

'Hastanelerimizde 71 yaralımızın tedavisi devam ediyor'

Terör saldırılarında yaralananların durumuna ilişkin soru üzerine Akdağ, "Terör olayları sebebiyle hastanelerimizde şu anda 71 yaralımızın tedavisi sürüyor, İstanbul Beşiktaş daha sonra Kayseri ve İzmir gibi saldırılar nedeniyle... Bunlardan 8'inin 'hayati tehlikesi var' diyebiliriz." diye konuştu.

Akdağ, dün Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çıkan çatışmada yaralanan polis memuru Hakan Irmak'ın sağlık durumunun ise iyi olduğunu kaydetti.