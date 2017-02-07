Sağlık Bakanı Akdağ'dan o pilota teşekkür

Sağlık Bakanı Akdağ, zorlu şartlarda bölgeye giderek hastayı alan helikopter ambulansın pilotu Nedim Güngör ile telefonda görüştü.

Pisti bulunmayan, karla kaplı ve bir tarafı uçurum olan dağlık araziye iniş yapan Güngör'e teşekkür eden Bakan Akdağ, "Yaptığınız önemli bir iş. Biz çok önem veriyoruz. Hamile bir kadının kanamadan dolayı hayatını kaybetmesi hiç tahammül edebileceğimiz bir şey değil. Siz de arkadaşlarınızla başarıyla hastayı getirdiniz. Ben de size ve arkadaşlarınıza teşekkür etmek için aradım. Siz bizim sağlık ailesinin bir ferdi olarak çalışıyorsunuz. Pilotsunuz ama yaptığınız iş sağlık hizmeti. Çok teşekkür ediyorum. Size ve ekibe Allah sağlık, afiyet versin." ifadelerini kullandı.