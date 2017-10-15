Sağlık Bakanı Demircan Somali'ye gidiyor

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Demircan'ın Somali'ye hareketinden önce gündüz saatlerinde askeri uçakla gerek duyulan ilaç, tıbbi cihaz ve uzman hekim sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığınca, yarın akşam Türkiye'de olması beklenen 50 yaralının tedavisi için çeşitli hastanelerde önlemler alındı. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce de Somali'deki yaralıların nakli için 16 kişilik ekip görevlendirildi.

Somali'de Sağlık Bakanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesinde de saldırıda yaralanan 200 kişinin tedavisi yapılıyor.

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Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesine çok sayıda yaralının intikali üzerine personel eksiğinin karşılanması amacıyla ihtiyaç duyulan iki genel cerrahi, iki ortopedi ve travmatoloji ile iki plastik cerrahi uzmanı hastanede görev yapmak üzere Somali'ye gönderildi.

Sağlık Bakanı Demircan da Somali halkına "geçmiş olsun" dileklerini sunmak ve Türkiye'ye getirilecek yaralıların nakli konusundaki koordinasyonu hızlandırmak üzere gece başkent Mogadişu'ya hareket edecek.

Demircan'ın yarın sabah başlayacak ziyareti kapsamında Somali Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı ile görüşmesi bekleniyor.

Bakan Demircan'a Somali ziyaretinde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Dış İlişkiler Genel Müdürü Öner Güner, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Furkan Karabekmez ile hekim, hemşire ve sağlıkçılardan oluşan 33 kişilik heyet eşlik ediyor.