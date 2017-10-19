Sağlık Bakanı Demircan'dan Deniz Baykal açıklaması:Beklenen gelişmeler olumlu

Bakan Demircan, KKTC Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile görüşmesi sırasında Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Bakan Demircan, "Sayın Baykal'ın tedavisi devam ediyor. Beklenen gelişmeler olumlu ve inşallah daha güzel olacak. Şu anda uyutma devam ediyor beynin istirahat ettirilmesi için. Şu anda özel değişiklik yok. Umuyoruz inşallah sayın Baykal bu ciddi rahatsızlığı atlatacaktır" değerlendirmesini yaptı.