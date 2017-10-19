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Sağlık Bakanı Demircan'dan Deniz Baykal açıklaması:Beklenen gelişmeler olumlu

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili, 'Beklenen gelişmeler olumlu ve inşallah daha güzel olacak' dedi.

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Bakan Demircan, KKTC Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile görüşmesi sırasında Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Bakan Demircan, "Sayın Baykal'ın tedavisi devam ediyor. Beklenen gelişmeler olumlu ve inşallah daha güzel olacak. Şu anda uyutma devam ediyor beynin istirahat ettirilmesi için. Şu anda özel değişiklik yok. Umuyoruz inşallah sayın Baykal bu ciddi rahatsızlığı atlatacaktır" değerlendirmesini yaptı.

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