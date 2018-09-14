Sağlık Bakanlığı 'Alaattin Çakıcı'ya sınırsız ziyaret izni' haberleriyle ilgili açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığınca "Alaattin Çakıcı'ya sınırsız ziyaret izni" başlığıyla çıkan haberlere ilişkin, daha önce başlatılan incelemelerin ardından 23 sağlık personelinin gözaltına alınması üzerine dün iki müfettiş daha görevlendirilerek kapsamın genişletildiği, bu esnada Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Vekili, Başhekim Yardımcısı ile İdari ve Mali İşler Müdürünün görevlerinden alındığı bildirildi.

İlk olarak 2 Temmuz 2018'de konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve iki müfettişin görevlendirildiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu haberlerde yer alan, Bakanlığımızın, 'düzenlenen bir sağlık raporuyla ilgili kuşkuları gidermediği' yönündeki ifadeler ise gelişmelerle ilgili yeterli bilgiye ulaşılamamış olmasından kaynaklandığını düşündürmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oysa yapılan inceleme sonucunda Kırıkkale İl Sağlık Müdürü ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi görevden alınmış, metni tıbbi terminolojiye uygun dil ve üslupla düzenlenmediği belirlenen sözde raporla ilgili yönetici ve hekimlere uyarı cezası verilmiştir.

Daha sonra Bakanlığımıza ulaşan iddialar üzerine 7 Eylül 2018 tarihinde yeni bir inceleme başlatılmış, inceleme devam etmekte iken 23 sağlık personelinin gözaltına alınması üzerine de 13 Eylül 2018 tarihinde iki müfettiş daha görevlendirilerek kapsam genişletilmiştir. Ayrıca bu esnada Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Vekili, Başhekim Yardımcısı ile İdari ve Mali İşler Müdürü görevlerinden alınmıştır."

Sağlık Bakanlığının konuyu hassasiyetle takip ettiği, sorumluluğunun bilincinde olarak, gerekli iş ve işlemleri kuşkuya mahal bırakmayacak şekilde tesis ettiği aktarılan açıklamada, Bakanlığın bundan sonra da üzerine düşeni eksiksiz olarak yerine getireceği ifade edildi.