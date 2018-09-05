Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuruları nasıl yapılır 2018 İŞKUR sağlık memuru iş ilanları başvuru tarihi ve şartları esube.iskur.gov.tr

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Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör firmaların İŞKUR aracılığı ile personel alımları devam ediyor. Özel sektörde çalışmak üzere 969 büro memuru alımı için ilanlar duyuruldu. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacak olan büro memuru alımlarında en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Bunun yanında gerekli Microsoft Office programları hakkında da yeterli bilgi sahibi olması beklenen büro mezunu personel alımları devam ediyor. İŞKUR üzerinden alımlarını gerçekleştiren firmalara başvuru gerçekleştirmek isteyenlerin öncelikle İŞKUR kaydını tamamlaması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden personel alımı ilanı yayımladı. İlana göre, Sağlık Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilatına istihdam edilmek üzere sürekli olarak çalışacak 5 bin 298 kişi alacak.

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İş–Kur üzerinden kura usulü ile en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Sürekli işçi kadroları İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurular 04 – 13 Eylül 2018 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilecek.

Sağlık Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu 5 Binden Fazla Personel Alacak



Sağlık Bakanlığı, en az ilkokul mezunu olmak şartıyla toplamda 5 bin 298 personel almak için ilana verdi.



Sağlık Bakanlığı bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere farklı statülerde personel alımı yapacağını belirtti. Yayımlanan ilana göre toplamda 5 bin 298 kişilik boşluk ile en az ilkokul mezunu işçi memur ve personel alımı yapılacak.



BAŞVURULAR İŞKUR'DAN YAPILACAK



Söz konusu ilan ile Sağlık Bakanlığı 3 bin 591 Sürekli işçi, 432 Engelli işçi ve 1276 Eski hükümlü işçi olmak üzere toplamda 5 bin 298 personel alacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapmaları gereklidir.



Sağlık Bakanlığı alımını yapacağı bu pozisyonlar için 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, 18 yaşını doldurmuş olmak, En az ilköğretim mezunu olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ



BAŞVURU İÇİN SON TARİH 13 EYLÜL



Başvuru yapacak adaylar başvurularına 04 Eylül 2018 tarihi ile başlayabilir ve en geç 13 Eylül 2018 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Buna göre başvurular başvuru tarihleri içerisinde İŞKUR sayfası üzerinden www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. İlgili ilan için herhangi bir öülakat yapılmayacak olup değerlendirmeler Kura çekimi ile yapılacaktır.



BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Sağlık Bakanlığı alımını yapacağı bu pozisyonlar için 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, 18 yaşını doldurmuş olmak, En az ilköğretim mezunu olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekmektedir.



Başvuru yapacak adaylar başvurularına 04 Eylül 2018 tarihi ile başlayabilir ve en geç 13 Eylül 2018 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Buna göre başvurular başvuru tarihleri içerisinde İŞKUR sayfası üzerinden www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. İlgili ilan için herhangi bir öülakat yapılmayacak olup değerlendirmeler Kura çekimi ile yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı tarafından İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacak. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İş – Kur tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

İş – Kur tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü www.yhgm.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.



1. Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;



a) Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.



b) 18 yaşını tamamlamış olmak.



c) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak.



d) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.



2. Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.



3. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylardan;



a) Eski hükümlüler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.



b) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

BÜRO MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



İŞKUR üzerinden yayınlanan büro memuru ilanlarına başvuruda bulunmak isteyenlerin;



-en az ilkokul mezunu olmak,



-bilgisayar kullanabilir olmak,



-sorumluluk sahibi olmak,



-Microsoft Office programlarını kullanabilir olmak,



-raporlama yapabilir olmak,



-kayıt tutabilir olmak gibi koşulları yerine getirebilir olmaları gerekmektedir.

İŞKUR KAYDI NASIL YAPILIR?



Daha önceden İŞKUR üzerinden hiç bir online işlem yapmayan vatandaşların öncelikle üyeliklerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Üye Ol butonuna basılınca açılan ekranda Üyelik Sözleşmesi görüntülenir. Kurum sitesine üye olmak isteyenler “Üyelik Sözleşmesi” başlığı altında bulunan okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar.



İŞKUR portalına üye olan kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder. Bu bilgilerden dolayı oluşabilecek sorunlardan Kurum sorumlu değildir.

Sisteme üye olurken tercih ettikleri iletişim yöntemi (Fiziki adres, e-posta veya GSM numarasına kısa mesaj servisi) ile bilgilendirileceklerdir.



Sisteme üye olurken kullanıcılar tarafından şifre belirlenmektedir. Bu şifrenin gizliliği kullanıcının sorumluluğundadır. Daha sonra kimlik bilgileri ve güvenlik kontrolü alanları doldurulur ve üye kaydı tamamlanır.