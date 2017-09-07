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Sağlık Bakanlığı, Adana'daki bebeğin durumuyla ilgili inceleme başlattı

Sağlık Bakanlığınca, Adana'da özel bir hastanede dünyaya gelen bebekle ilgili 'Minik bebeğin vücudu kuvözde morarıp şişmeye başladı' başlıklı haberlerin ardından inceleme başlatıldığı bildirildi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, medyada, Adana'da özel bir hastanede 15 gün önce erken doğumla dünyaya gelen bebekle "Minik bebeğin vücudu kuvözde morarıp şişmeye başladı" başlığıyla yer alan haberlerdeki iddiaların bakanlık tarafından yakından takip edildiği belirtildi. 

Olayla ilgili Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından derhal, uzmanlardan oluşan bir komisyon kurarak adı geçen özel hastane hakkında inceleme başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, komisyonun yapacağı inceleme neticesinde ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde yasal işlemlerin uygulanacağı ve kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

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