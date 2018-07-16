Sağlık Bakanlığı'ndan Aref açıklaması: Tedavi için uçakla Mısır'a nakledildi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Aref Ghafouri'nin dün Antalya’da evinde beslediği Naja Haje Legionnis (Moroccon Cobra) yılanı tarafından ısırıldığı belirtilerek, olayla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu vurgulandı.

Aref Ghafouri'nin, yılan ısırması üzerine Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı.

"Sağlık Bakanlığı ilgili birimleri vasıtası ile yılan zehirlenmelerine karşı antidot temini için hemen harekete geçmiştir. Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda andidotun Mısır’da olduğu bilgisine ulaşılmış, hasta kendi bilgisi ve isteği ile Mısır’a gitmek üzere özel bir firmadan uçak ayarlaması yapmıştır. Mısır’ın gerekli vize işlemlerinde ağır hareket etmesi üzerine bir yandan Dışişleri Bakanlığımız ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüz temaslarını sürdürmüş, diğer yandan da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz, antidot temini için Fransa ile temasa geçmiştir.Yapılan çalışmalar neticesinde, reçete, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Fransa’daki Pasteur Enstitüsü’ne ulaştırılmış, ancak adı geçen kuruluşun antidot üretimini 3 yıl önce sonlandırdığı anlaşılmıştır. Buna rağmen, Fransa’da antidot olup olmadığı araştırmasına devam edilmiştir."

Açıklamada ayrıca Dışişleri Bakanlığı ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün Mısır’la yürüttüğü çalışmaların sonuç verdiği kaydedilerek hastanın Mısır’a nakli konusunda engellerin kaldırıldığı vurgulandı.

"Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde müşahede altında tutulan hastanın, hastaneden edinilen bilgilere göre sevk öncesi genel durumu; 'Hastaya, kobra ısırığı maruziyetinden dolayı antidotunun uygulanması gerekmektedir. Hastanın hemogramı stabil biyokimyasında kreatin kinaz 230’dan 659’a ilerlemiş olup, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri diğer kan tetkikleri normaldir ve vitalleri stabil izlenmiştir. Sağ ön kolda şişlik ödem mevcut olup, nekroz yoktur' şeklindedir. Aref Ghafouri, nakille ilgili engellerin ortadan kalkmasından sonra kendi isteği ve imkanları ile Mısır’da tedavisi devam etmek üzere özel ambulans uçakla sevk ve nakil edildi.