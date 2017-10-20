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Sağlık Bakanlığı'ndan Deniz Baykal açıklaması

  • DHA
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Sağlık Bakanı Demircan, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin olarak, "Ciddiyetini koruyor. Kötüleşme yok. Tedavi amaçlı uyutuluyor" dedi. Baykal'ı ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da "Baykal'ın durumunda kötüye gidiş yok" açıklaması yaptı.

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