Sağlık Bakanlığı'ndan Erbil açıklaması

Sağlık Bakanlığı, 7 Eylül'de ABD'den İstanbul aktarmalı uçuşla Irak'ın Erbil kentine kornea dokuları taşındığını, Türkiye'den bir bağışın yurt dışına gönderilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün bazı medya organlarında "Erbil'e Organ Taşıyan Uçağa Kalkış Önceliği Verildi" başlıklı haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Türk Hava Yolları genel müdürlükleri ile bakanlık arasındaki, organ ve doku taşıyan uçakların uçuşuna öncelik verilmesini öngören protokol gereği THY'ye ait TK- 314 sefer sayılı Irak-Erbil uçağının planlanandan önce uçtuğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Organ ve doku transplantasyonlarında (nakil) zamanla yarışılmakta olup, zaman zaman bakanlığımıza ait uçak ve helikopterlerle de ivedi olarak organ ve doku nakillerinin gerçekleştirildiği olmaktadır. Türk Hava Yolları uçağının öncelikli olarak uçması, hem tıbbın hem de söz konusu protokolün gereği olup, bu yönüyle ayrıca memnuniyet vericidir. Ancak habere konu olan nakil, 7 Eylül 2017'de ABD'den İstanbul aktarmalı uçuşla Irak'ın Erbil kentine kornea dokularının taşınması olayından ibarettir, Türkiye'den bir bağışın yurt dışına gönderilmesi değildir."

Açıklamada, "Mevzuatımıza göre, bağışların yetersizliği nedeniyle yabancı uyruklulara kadavra kaynaklı organ ve doku nakli yapılamamaktadır. Bu nedenle, ülkemizden bağışlanan organ ve dokuların yurt dışına gönderilmesi söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.