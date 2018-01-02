Sağlık Bakanlığı'ndan 'HIV'li hasta' açıklaması Sağlık Bakanlığı'ndan, Diyarbakır'daki HIV'li kadının ameliyatına bazı doktorların girmemesi ile ilgili açıklama yapılarak, 'Gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.' denildi.