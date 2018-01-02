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Sağlık Bakanlığı'ndan 'HIV'li hasta' açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan, Diyarbakır'daki HIV'li kadının ameliyatına bazı doktorların girmemesi ile ilgili açıklama yapılarak, 'Gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.' denildi.

  • DHA
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Diyarbakır'da HIV taşıyan kadının ameliyatına girilmemesine ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sağlık meslekleri kurulumuz gerekli adımları atacaktır. Tedaviden kaçınmak veya hasta seçmek hekimlik etiğiyle bağdaşmıyor." denildi.

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