Sağlık Bakanlığı'ndan 'HIV'li hasta' açıklaması

<p> Diyarbakır'da HIV taşıyan kadının ameliyatına girilmemesine ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sağlık meslekleri kurulumuz gerekli adımları atacaktır. Tedaviden kaçınmak veya hasta seçmek hekimlik etiğiyle bağdaşmıyor." denildi.</p>
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