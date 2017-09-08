Sağlık Bakanlığından 'yaralanan askerin otobüsle memleketine gönderildiği' iddialarına cevap: Gazimiz Yalçındağ, kendi isteği ile otobüsle Afyonkarahisar’a gitmiştir

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Hakkari'de yürütülen operasyonlarda yaralanan Afyonkarahisarlı Er Muzaffer Yalçındağ'ın GATA'da tedavi edildiği ve memleketi olan Afyonkarahisar'a otobüsle yollandığı iddialarına yer verildiği kaydedildi. Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gazimiz, patlayıcı maddeye maruz kalma neticesinde Hakkari Devlet Hastanesine 2 Eylül 2017 tarihinde getirilerek tetkikleri yapılmıştır. Vücudunda 4 adet şarapnel girişi saptanan ve hayati tehlikesi bulunmayan gazimiz iki gün genel cerrahi servisinde gözlem altında tutulmuştur. 4 Eylül 2017 tarihinde 21 gün istirahat raporu verilerek şifa ile taburcu edilmiştir. Gazimiz Muzaffer Yalçındağ, Hakkari’de bulunan birliğinden komutanı tarafından havalimanına getirilerek uçakla Ankara’ya gönderilmiş, Ankara’dan da kendi isteği ile otobüsle Afyonkarahisar’a gitmiştir. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi kayıtları incelendiğinde gazimizin bu hastanede kaydının olmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmediği halde görmüş gibi gösterip sağlık durumunun elverişli olması ve tamamen kendi istekleriyle memleketine dönmüş olmalarına rağmen gazilik gibi kutsal bir değer üzerinden yapılan ucuz istismarın aleni maksadını kamuoyumuzun takdirine bırakıyoruz."