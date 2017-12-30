Sağlıkta 2017 böyle geçti

AA muhabirlerinin yaptığı derlemeye göre, sağlığın korunmasında yeni eylem planlarının hazırlanmasından, iletişim stratejilerinin belirlenmesi için düzenlenen çalıştaylardan, hekimlerin çalışma esaslarını belirleyen yeni düzenleme hazırlıklarına, güvenlik soruşturmaları tamamlanan personelin atamasından aşı tartışmalarına kadar birçok konu ele alındı ve çeşitli alanlarda yasal düzenlemeler yapıldı.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki 65. Hükümet'te yapılan değişikle mevcut Sağlık Bakanı Recep Akdağ Başbakan Yardımcılığı'na, Sağlık Bakanlığı'na ise Ahmet Demircan getirildi.

Sağlıkta çalışan memnuniyeti mercek altına alındı. Bu kapsamda Bakan Demircan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç ve rektörlerle, "Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya geldi. Demircan, bu toplantıda hasta memnuniyetinin daha yukarıya taşınması için çalışanın memnuniyetinin de ona paralel yürümesi gerektiğini belirterek, "Bu noktada biz, sağlık hizmetini veren bu fedakarlığı yapan insanlarımızla birlikte meselelerimizi görüşüp, anlaşıp çözüm üretebilecek noktada olduğumuza inanıyorum. Sistemle ilgili sıkıntıları çözdük." dedi.

Bakanlığın teşkilat yapısında değişiklik

694 sayılı KHK ile Bakanlığın teşkilat yapısı değişti. Yapılan değişiklikle Türkiye Kamu Hastaneleri ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Genel Müdürlüklere dönüştürüldü. İllerdeki üçlü yapı teke indirildi.

Hekimlere "esnek çalışma"

Kamuoyunda "tam gün" olarak bilinen, hekimlerin çalışma esaslarını belirleyen yasada değişiklik tekrar gündeme taşındı. Bakan Demircan, "Mevcut düzenlemeler yeterli olmuyorsa yeterli sonuç almamızı sağlamıyorsa bize düşen bu düzenlemeleri yeniden gözden geçirmektir. Mevcut çalışma düzenimiz, daha verimli nasıl olabilir, bunun üzerinde çalışma yapıyoruz. Şu an için adına 'esnek' çalışma diye koyabileceğimiz modele doğru bizim ilerlememiz istikametinde motive ediyor. Biz yetişmiş insan gücümüzü, üniversitelerdeki hocalarımızı şehir hastanelerinde ve devlet hastanelerinde bizdeki yetişmiş hocalarımızı üniversitelerde karşılıklı sözleşme esası üzerinden çalıştırabilmeliyiz." diye konuştu.

Bakanlık tarafından, 23 Haziran 2017'de Bakanlığa yerleştirilen ebe, hemşire ve sağlık memuru gibi 12 bin 500 personelden 9 bin 267'sinin güvenlik soruşturmasının tamamlandığı ve atamalarının yapıldığı, geri kalan personelin devam eden güvenlik soruşturmalarının ise en kısa sürede sonuçlandırılacağını duyurdu.

"TUS sınavı için asistan kadrosunu 6 binden 8 bine çıkardık"

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sınavı için asistan kadrosu 6 binden 8 bine çıkarıldı. Bakan Demircan, "Bu hem üniversitelerimizi rahatlatacak, çünkü asistan ihtiyaçları vardı onların. Hem de ortalama 5 yıl sonra uzman dönüş rakamları daha yüksek olacak. İnşallah bu sayı sorunu, Türkiye'nin önünde pratisyen hekim noktasında 5 yıl içinde giderek kalkacak, uzman hekim noktasında da yan dalları da dahil edersek, 10 yıl sonra sorunumuz azalacak." değerlendirmesinde bulundu.

SMA tarama programı başlatılacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yıl içinde yapılanların değerlendirmesini yapan Demircan, Kalıtsal Kan Hastalıkları Tarama ve Kontrol Programı kapsamında "Evlilik öncesi Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tarama Programı" başlatılacağını bildirdi. Toplam 41 ilde devam eden Talesemi taramasının da tüm ülkeye yaygınlaştırılacağını belirten Demircan, "SMA veya Talesemi taşıyıcısı olan çiftlerin sağlıklı çocuk sahibi olmalarını sağlayacağız." dedi.

Türkiye'nin dışında SMA hastalarına, şu anda daha deneme safhasında olan ilaçların kullanılmasında ödeme yapan başka ülke olmadığına işaret eden Demircan, "SMA hastalarının harcamalarına ödeme yapan tek ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Mide küçültme ameliyatlarının kriterleri tekrar belirlendi

Sağlık Bakanı Demircan imzasıyla ilgili kurumlara gönderilen genelgede, mide küçültme ameliyatlarının kriterleri yeniden belirlendi.

Genelgeyle, obezite cerrahisi uygulayacakların, bariyatrik cerrahi yaklaşımları ve ileri laparoskopik tekniklerini uygulama konusunda bilgili ve deneyimli olması zorunluluğu getirildi. Hastaya, ilgili cerrahın muayenesi sonrasında, endokrinoloji ve dahiliye, akıl ve ruh sağlığı hastalıkları ile anestezi ve reanimasyon uzmanının konsültasyonu sağlanarak obezite cerrahisi uygulanması kararı verileceği belirtildi. Obezite cerrahisi uygulanacak hastanın ameliyat öncesi ve sonrası tüm takiplerinden, cerrahla birlikte ilgili sağlık tesisi yönetiminin de sorumlu tutulacağı kaydedildi.

Askeri hastaneler Sağlık Bakanlığına devredildi

Resmi Gazete'de yayımlanan 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile GATA'ya bağlı eğitim hastaneleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Bakım Merkezi ile asker hastaneleri, dispanser ve benzeri sağlık hizmet birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait sağlık kuruluşları, her türlü hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla Sağlık Bakanlığı'na devredildi.

2017'de 4 şehir hastanesi hizmete girdi. Bu kapsamda, 16 Ocak'ta 475 yataklı Yozgat Şehir Hastanesi, 3 Şubat'ta bin 253 yataklı Mersin Şehir Hastanesi, 24 Mart'ta 755 yataklı Isparta Şehir Hastanesi ve 16 Eylül'de bin 550 yataklı Adana Şehir Hastanesi sağlık hizmete açıldı.

Öte yandan, 6 bin 690 yatak kapasiteli 57 hastane, Diş Sağlığı Merkezi ve ek bina inşaatları tamamlandı. Aynı şekilde 62 Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve Sağlık Evi inşa edildi. 2017'de 3 bin 53 yatak kapasiteli 43 hastane, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) ve ek binanın ile 145 ASM, TSM ve Sağlık Evi'nin temeli atıldı.

Dünyaca ünlü Prof. Ege hayatını kaybetti

Türkiye'de ve dünyada önemli bilimsel çalışmalara imza atan Prof. Dr. Rıdvan Ege, yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında yaşamını yitirdi.