Sağlıkta 81 milyon için güvenlik yolda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni dönemde sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yeni bir çalışmanın söz konusu olacağını belirterek, “Çalışmamız hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların güvenliğini sağlamaya odaklı olacak” dedi.Koca, Bakan olarak sağlık alanında hayata geçirmeyi öngördüğü ilk projeler hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sağlıkta önemsediği projelerin başında şehir hastanelerinin geldiğini vurgulayan Koca, şehir hastanelerinin işletim sistemini, uluslararası alanda rekabet edilebilecek bir işletim mekanizmasına döndürmeyi istediklerini söyledi. Koca, üniversitelerin Türkiye’nin çok önemli bir birikimi olduğuna işaret ederek, “Üniversiteleri, eğitim-araştırma ve şehir hastaneleri dahil olmak üzere bütün birikimi, özel sektörün dinamizmini de katarak bütün dünyaya pazarlamak istiyoruz” ifadesini kullandı. Yerlileşme ve millileşme konusuna da dikkat çeken Koca, “Tıbbi ilaç ve tıbbi sarf, tıbbi cihaz ve aşı olmak üzere 100 günlük eylem planımızda da belirttiğimiz şekliyle, hızla yerlileşme ve millileşme projelerimiz olacak” diye konuştu.

Bakan Koca, sağlıkta şiddeti asla duymak istemediklerini ve kutsal bir hizmet veren sağlık çalışanlarına yapılan bu yaklaşımın kabul edilebilir bir tarafı olmadığını bildirdi.

NİTELİKLİ HİZMET

Koca, vatandaşlara nitelikli sağlık hizmet verilmeye çalışıldığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: Bu süreçte, hekim ve hasta güvenliği kavramı fazlasıyla önem taşıyacak. Yani sağlık çalışanlarımızın güvenli bir ortamda bu hizmeti verebilmesini, bununla birlikte 81 milyon vatandaşımızın da güvenilir hizmet almasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu çerçevede, önümüzde dönemde gündeme getireceğimiz bir çalışma olacak.