Sahil Güvenlik 2018 memur alımı başvuru işlemi KPSS ve KPSS'siz memur alımı ilanları

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru şartları neler olacak? Sahil Güvenlik memur alımı alımı başvuru işlemi nasıl yapılır? Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı ile kadrosunu genişletmeye hazırlanıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu için süreç başlıyor. Ayrıca TCDD Genel Müdürlüğü, İşkur aracılığıyla yayımladığı ilanında personel alımlarının iki farklı birimde görevlendirileceğini duyurdu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanı Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla adaylara duyuruldu. Büro Personeli, Tekniker ve Destek Personeli alanlarına 240 personel alımı yapacak olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu kapsamda adaylardan KPSS puanı talep edecek .Bünyesine 240 kişiyi dahil edecek olan komutanlık, alımları KPSS ile gerçekleştirecek. Genel olarak Ön Lisans ve Lise mezunu personeller için gerçekleştirilecek olan Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu, 18-36 yaş arasında alınacak. Personel alımı yapılacak olan alanlar arasında berber, boyacı, bahçıvan gibi birçok alan yer alacak. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı ile ilgili merak edilenler ve KPSS ve KPSS'siz memur alımı ilanları





BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.



b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.



c. Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.



ç. Yapılacak başvurularda; 2016 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 ve KPSSP94 puan türü kullanılacaktır.



d. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (30 Nisan 2000 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).







e. Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak.



f. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.



g. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.



NOT: Başvuruda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları (ataması yapılmış olsa dâhi) hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.



BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?



Başvuru Başlangıcı : 09 Nisan 2018 Saat 15:00

Başvuru Bitişi : 30 Nisan 2018 Saat 14:00

Mülâkat Sınavına Gireceklerin İlanı : 15 Mayıs 2018’den sonra



a. Adaylar başvurularını internet üzerinden 09-30 Nisan 2018 tarihleri arasında www.sahilguvenlik.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.



b. Başvurular; 09 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 15:00’de başlayıp, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 14:00’de sona erecektir.



c. Adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken;



(1) Diploma veya mezuniyet belgelerinin ön yüzünü (arka yüzünü yüklemeyiniz),



(2) İlave olarak adaylardan istenen belge/sertifika/ruhsat vb. dokümanların ön yüzünü (arka yüzünü yüklemeyiniz),





(3) Diplomalarında başvuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin tam isimleri yazmayan, ancak istenen bölümle mezun olduğu bölümün denk olduğunu değerlendiren adaylar ile yurt dışında öğrenim görmüş adaylar; Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacakları denklik belgesini (Denklik belgesi temin işlemleri yaklaşık 1 ay sürebilmektedir. Adayların bu yöndeki taleplerini yeteri süre kadar öncesinde yapmaları ve denklik belgesini

başvuru süresi içerisinde sisteme yüklemeleri önem arz etmektedir), okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek sisteme yükleyeceklerdir. Okunaksız

olarak (bulanık/uzak/kırışık/eksik görünen vb.) sisteme yüklenen belge değerlendirmeye alınamayacak ve bu hususta sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.



ç. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.



d. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adayların bu kılavuz esaslarına göre yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.



NOT: Şehit, mâlul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır (Varsa bu belge de sisteme yüklenecektir).



e. Başvurular sırasında yalnız bir unvan tercih edilecek, birden fazla unvan için tercihte bulunulmayacaktır.



f. Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 8 katı kadarı aday mülâkat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aday listeleri, adayların mülâkat sınavına tabi tutulacakları tarihler, yer ve zaman 15 Mayıs 2018 tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır.



g. Sınavlarda başarılı olan adaylar; 11.11.2016 tarihli ve 9431 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli Personel Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu almak üzere ilgili tam teşekküllü hastanelere sevk edileceklerdir. (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen olumsuz ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve ilgili hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.) İlgili hastanelerden “Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli

Personel Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik tahkikatı işlemleri başlatılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.



TCDD PERSONEL ALIMI İLANI



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu üzerinden bir ilan yayımlayarak personel alımı yapacağını açıklamıştı.



TCDD tarafından yayımlanan personel alım ilanında yer alan açık pozisyonlar ve diğer detayları siz ziyaretçilerimize aşağıda aktarıyoruz.



TCDD PERSONEL ALIM İLANI



TCDD Genel Müdürlüğü, İşkur aracılığıyla yayımladığı ilanında personel alımlarının iki farklı birimde görevlendirileceğini duyurdu.



İlana göre alımı yapılacak personeller Vangölü Feribot Müdürlüğü (Bitlis/Tatvan) ve Vangölü Feribot Müdürlüğü Van İskele Şefliğinde (Van) istihdam edilecek.



TCDD tarafından yayımlanan ilana göre bu birimler için 8 adet Tesviyeci alımı yapılacak.



İLANA BAŞVURU KOŞULLARI



Türkiye İş Kurumu'nda yer alan ilan metninde, ilana başvuruda bulunacak adayların bazı şartlara haiz olmaları gerekiyor.



İlan metninde yer alan başvuru koşulları arasında, ''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, alım yapılacak kadro için belirlenen eğitim şartını sağlamak, görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak ve sağlık raporuyla bu durumu belgelendirmek, arşiv araştırması sonucu olumlu olmak ve vardiyalı çalışma sistemine ayak uydurmak'' şartları yer alıyor.



GÜMRÜK BAKANLIĞI MEMUR ALIMI



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili birimlerinde görevlendirilecek personel alımları için yayımlanan ilanda yer alan başvuru koşullarını siz okuyucularımıza aşağıda aktarıyoruz.



657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, görevini düzenli yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.



Eğitim şartına ilişkin yayımlanan koşulda ise alım yapılacak unvanın gerektirdiği eğitim seviyesinden mezun olmak koşulu bulunuyor.



İlanda adayların istenilen KPSS şartını sağlamaları gerekiyor. Buna göre lisans mezunu adaylar için 2016 yılı KPSSP3 puan türünden, önlisans mezunu adaylar için KPSSP93, ortaöğretim mezunu adaylar için KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmaları talep ediliyor.



BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden adaylara duyurulan personel alım ilanına başvurular; bakanlığın internet adresi (www.gtb.gov.tr) üzerinde yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurulması suretiyle 6 Nisan tarihine kadar elektronik olarak yapılacak.









KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Bilindiği gibi memuriyete giden kişilerin yolu Kamu Personeli Seçme Sınavından geçiyor. Bu sınav ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanıyor.



Bağlamda söz konusu sınava katılan adaylar aldıkları puanlar ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan kadrolara Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi aracılığı ile tercih yapıyorlar. Yapılan tercihler ÖSYM tarafından değerlendiriliyor ve KPSS puanlarına göre kişilerin atamaları yapılıyor.



Bunun ardından ataması yapılan adaylar atandıkları kamu kurum ve kuruluşlarını takip ediyorlar ve kurumlar tarafından atanacak olan adaylardan istenilen belgeler belirtiliyor. Bu belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayıp teslim eden adayların atamaları gayet sağlıklı bir şekilde gerçekleştiriliyor.



2018 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavına lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar katılacak. Bu bağlamda adayların eğitim seviyelerine göre hangi tarihler arasında başvuru yapıp, sınava gireceğini ve başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını kamupersoneli.net olarak ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz.



LİSANS KPSS



Lisans düzeyi KPSS için adaylar başvurularını 10 Mayıs 2018 ile 21 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapacaklardır. Ayrıda Lisans düzeyi KPSS Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınav sonuçları ise ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacaktır. Bunun yanı sıra KPSS lisans alan sınavları için aynı tarihlerde başvurular alınacak sınav 28 - 29 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.



ÖN LİSANS KPSS



Ön Lisans düzeyi KPSS için başvurular 28 Ağustos 2018 ile 12 Eylül 2018 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacak ve sınav 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. Ön Lisans KPSS sonuçları ise 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacaktır.



LİSE KPSS



Son olarak lise düzeyi KPSS için başvurular ise 3 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak ve 19 Temmuz 2018 tarihine kadar devam edecektir. Söz konusu sınav 7 Ekim 2018 tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak ve 8 Kasım 2018 tarihinde sonuçlar açıklanacaktır.