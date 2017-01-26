Sahil Güvenlik Komutanlığı iddianamesi hazır
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Üstem'in de bulunduğu 29 kişi hakkında iddianame hazırlanarak mahkemeye gönderildi.
- AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in de bulunduğu biri er 29 kişi hakkında iddianame hazırlanarak mahkemeye gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.