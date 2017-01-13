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Sahilden çıkan servet! 5 günde 2 bin TL...

Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan yağışlı havaların ardından ilçedeki sahiller definecilerin akınına uğradı. Ziynet avcıları, yazın turistler tarafından düşürülen değerli eşyaları bulabilmek için plajlarda dedektörle arama yapıyor.

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Dünyaca ünlü mavi bayraklı Kleopatra Plajı ile Damlataş Plajı her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın tatilcilerin akınına uğrayan plajlar, kışın da yerli altın avcılarının mekanı haline geliyor. Her yağışlı hava ve fırtına sonrası ellerinde dedektörle sahile gelenler tatilcilerin yüzerken veya güneşlenirken kaybettiği altın ve değerli eşyaları ile madeni para arıyor.

Kıyı boyunca arama yaptığını söyleyen bir kişi, "Amacımız sahile zarar vermek değil. Biz kumsalı kazmıyoruz. Sadece denizin kıyıya vurduğu değerli eşyaları topluyoruz. Boş vakitlerimizi böyle değerlendiriyoruz ve 5 gün içinde 2 bin TL değerinde ziynet eşyası buldum. Arama yaptığımızda ne kadar ziynet eşyası bulursak biraz daha heves veriyor ve hastalık haline gelebiliyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

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