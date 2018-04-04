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Samsun'da sahile 4 yunus vurdu

Samsun'un Yakakent ve Alaçam sahiline 4 ölü yunus vurdu.

  • İHA
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Yakakent sahilinde karaya vurmuş yunusu gören vatandaşlar Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığını arayarak ihbarda bulundu. Denizde 4 gün önce kaybolan gencin arama çalışmaları için bölgede bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK- 1 ekipleri bölgede araştırma yapmak için görevlendirildi. Yapılan araştırmalarda DEGAK- 1 ekipleri tarafından Yakakent ve Alaçam sahilinde karaya vurmuş 4 adet yunus bulundu. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK- 1 ekiplerinin Alaçam İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile irtibata geçmesi sonucu ölü yunuslar bölgeden kaldırıldı.

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