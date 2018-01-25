Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sahte altın dolandırıcıları yakayı polise kaptırdı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın vererek dolandırıcılık olayına karışan 2 şahıs Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekiplerince yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçe merkezinde bulunan bir kuyumcuya sahte altın satarak karşılığında 2 bin 950 TL para alan ve daha sonra Adıyaman’a, gelen B.A., ve  M.Ö’nün yakalanması için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında B.A., isimli şahıs bir otomobil içerisinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde M.Ö., isimli şahıs ise Sümer Meydanında polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan ve üzerlerinde 300 gram sahte altın ile Besni ilçesinde dolandırdıkları kuyumcudan aldıkları düşünülen 3 bin 950 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen B.A’nın 1 adet dolandırıcılık olayına M.Ö’nün ise 2 adet dolandırıcılık, 1 adet ikametten hırsızlık, 5 adet kasten adam yaralamadan sabıkalarının olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk pilot askerleri böyle selamladı

Türk pilot askerleri böyle selamladı

4 bin yıldır yerin altında yaşıyorlar

4 bin yıldır yerin altında yaşıyorlar

5 asırlık mumya Johnson'ın atası çıktı

5 asırlık mumya Johnson'ın atası çıktı

Diriliş Ertuğrul'da Ares ve Titan buluşuyor

Diriliş Ertuğrul'da Ares ve Titan buluşuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA